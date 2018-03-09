Сирія: перша група бойовиків залишила Східну Гуту

Невеликі групи ісламістських бойовиків почали залишати оточений сирійськими урядовими силами підконтрольний повстанцям анклав Східна Гута, неподалік Дамаска.

Сирійське державне телебачення 9 березня показало відео, на якому близько десяти бійців зі своїми родинами прибувають до пропускного пункту Аль-Вафідін і сідають в автобус.

Угруповання «Джейш аль-Іслам» («Армія Ісламу»), найбільша з кількох груп бойовиків у Східній Гуті, заявило, що представників джигадистського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» евакуюють до північної провінції Ідліб.

За повідомленням, рішення про евакуацію ухвалили на консультаціях з ООН, кількома неназваними міжнародними сторонами і громадянськими лідерами зі Східної Гути.

«Джейш аль-Іслам» воює з силами президента Сирії Башара Асада у понад семирічній громадянській війні в Сирії. Якщо повстанці залишать анклав, це може покласти край насильству в регіоні. За останні два тижні під час наступу на Східну Гуту сирійська армія за підтримки артилерії й авіації, захопила близько половини території, яку колись контролювали повстанці. За оцінками правозахисників і медиків, внаслідок цього загинули близько тисячі цивільних жителів.

Раніше сьогодні офіційний представник ООН у Сирії заявив, що колону з терміновою допомогою для мешканців Східної Гути обстріляли, «незважаючи на гарантії безпеки від сторін, включно з Російською Федерацією».

Офіційні представники сирійської і російської влади стверджують, що наступ на Східну Гуту був необхідний для того, щоб покінчити з мінометним обстрілом Дамаска повстанцями.

Сирія і Росія також звинувачують повстанців в обстрілах цивільних, щоб ті не залишали блокованих військами Асада районів.

Повстанці заперечують це і кажуть, що мешканці Східної Гути насправді бояться залишати анклав, оскільки побоюються переслідувань уряду.

Раніше цього місяця президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей у телефонній розмові дійшли згоди, що влада Сирії і Росія, яка підтримує її, несуть спільну відповідальність за «розпачливі людські страждання» у Східній Гуті.