США презентували в Раді безпеки ООН новий проект резолюції щодо Сирії. Документ вимагає 30-денного перемир’я в контрольованому повстанцями регіоні Східна Гута. Сполучені Штати попереджають, що якщо Радбез не діятиме в Сирії, Вашингтон готовий вжити заходів самостійно.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що попередня резолюція про перемир’я зазнала невдачі, оскільки підтримуваний Росією сирійський уряд активізував наступ у Східній Гуті.

«Ми розробили нову резолюцію про припинення вогню, яка не залишає можливості ухилитися (від дотримання перемир’я – ред.)», – сказала Гейлі.

Вона додала, що якщо не вдасться домовитися про припинення вогню, «США готові діяти у разі необхідності».

«Це не той шлях, якому ми надаємо перевагу, але це шлях, який, як ми показали, ми виберемо. І ми готові знову обрати його», – зазначила Гейлі.

24 лютого Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою негайно запровадити в Сирії перемир’я тривалістю в місяць, щоб дати змогу привезти гуманітарну допомогу і евакуювати поранених.

Упродовж останніх двох тижнів сирійська армія, підтримувана артилерійським вогнем та повітряними ударами, просунулася приблизно на половину території, яку раніше займали повстанці у східній частині Гути.

Унаслідок операції загинули сотні мирних жителів.

Офіційні представники сирійської і російської влади стверджують, що наступ на Східну Гуту був необхідний для того, щоб покінчити з мінометним обстрілом Дамаска повстанцями.