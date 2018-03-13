Росія, Іран і Асад ігнорують схвалене ООН припинення вогню у Сирії – посол США

Сполучені Штати попереджають, що готові діяти для припинення хімічних нападів в Сирії і «нелюдських страждань», якщо Росія, Іран і сили сирійського президента Башара аль-Асада продовжуватимуть ігнорувати 30-денне припинення вогню, схвалене Організацією Об’єдднаних Націй. Як заявила посол США в ООН Ніккі Гейлі 12 березня в Раді безпеки ООН, припинення вогню, схвалене два тижні тому, «провалилося», і США пропонують нове 30-денне перемир’я, яке, за її словами, не матиме «лазівок» для його порушення Асадом та його союзниками.

Гейлі звинуватила Сирію та її союзників в тому, що Росія та Іран використовують такі «лазівки», щоб «продовжувати морити голодом та вбивати сотні тисяч невинних сирійських мирних жителів» в передмісті Дамаска, Східній Гуті.

«Режим Асада, Іран і Росія продовжують вести війну проти своїх політичних супротивників», – сказала Гейлі. – Сьогодні ми маємо запитати, чи може Росія більше не впливати на режим Асада, щоб зупинити жахливе знищення лікарень, медичних закладів і карет швидкої допомоги. Припинити скидати хімічну зброю в села».

Якщо сторони продовжать ігнорувати перемир’я, Сполучені Штати готові вжити відповідних заходів, додала Гейлі.

«Коли міжнародне співтовариство не в змозі діяти послідовно, виникають випадки, коли держави змушені вживати свої власні дії», – прокоментувала посол США в ООН.ю

Генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш заявив на засіданні Ради безпеки ООН, що повітряні удари, обстріли і наземні атаки лише посилились в Східній Гуті, відколи ООН 24 лютого оголосила про 30-денне припинення вогню. Росія заявила, що вдалася до 5-годинних щоденних перерв у бойових діях, які буцімто дозволили евакуювати цивільних поранених з районів боїв, дозволити доставку деякої гуманітарної допомоги. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, попри це, загинуло щонайменше 1162 мирних жителі, в тому числі 241 дитина.