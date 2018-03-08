Туреччина й Ірак планують спільну операцію проти курдів – Чавушоглу

Туреччина і Ірак проведуть спільну операцію проти курдських формувань на півночі Іраку, повідомив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

За попередніми даними, операція пройде після парламентських виборів в Іраку. Вони заплановані на травень 2018 року.

Чавушоглу уточнив, що операція проти курдів в сирійському Афріні до травня завершиться.

У другій половині січня турецькі війська почали наступ на позиції курдських збройних загонів у сирійському регіоні Афрін.

Анкара вважає, що «Сили народної оборони» сирійських курдів споріднені з курдським сепаратистським збройним угрупованням «Робітнича партія Курдистану», яке воює в самій Туреччині проти її влади й визнане терористичним і в Туреччині, і ще в низці країн. Анкара зараховує до «терористів» і загони сирійських курдів – супротивників режиму президента Сирії Башара аль-Асада.

Туреччина веде свою операцію проти сирійських курдів спільно зі створеним нею об’єднанням інших сил сирійської опозиції, які протистоять сирійським курдам, – головно у складі сирійських арабів і тюркменів (турецької меншини в Сирії).