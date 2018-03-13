Туреччина заявляє, що її війська оточили утримуваний курдами Афрін у Сирії

Турецькі військові заявляють, що оточили контрольоване курдами місто Афрін на півночі Сирії.

Згідно з повідомленням, оприлюдненим 13 березня, турецькі війська і союзні їм сирійські повстанці також захопили «критично важливі райони» довкола Афріна.

Підтверджень цієї інформації від представників місцевих курдів наразі немає. Але сирійські спостерігачі за правами людини заявили, що турецька армія і союзні їй повстанці оточили місто Афрін, 90 сіл і ще одне невелике місто.

За даними спостерігачів, тисячі цивільних жителів залишили Афрін із наближення турецьких сил. Загалом у місті живуть близько 350 тисяч людей.

У другій половині січня турецькі війська почали наступ на позиції курдських збройних загонів у сирійському регіоні Афрін.

Анкара вважає, що «Сили народної оборони» сирійських курдів споріднені з курдським сепаратистським збройним угрупованням «Робітнича партія Курдистану», яке воює в самій Туреччині проти її влади й визнане терористичним і в Туреччині, і ще в низці країн. Анкара зараховує до «терористів» і загони сирійських курдів – супротивників режиму президента Сирії Башара аль-Асада.

Туреччина веде свою операцію проти сирійських курдів спільно зі створеним нею об’єднанням інших сил сирійської опозиції, які протистоять сирійським курдам, – головно у складі сирійських арабів і тюркменів (турецької меншини в Сирії).