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10 Лютий 2018, Київ 19:29
Новини | Міжнародні

Ердоган: турецький вертоліт збили біля сирійського міста Афрін

Тайїп Ердоган

Президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив, що вертоліт турецької армії був збитий сирійськими бійцями «Курдських загонів народної самооборони» (YPG) біля північного сирійського міста Афрін.

«Один з наших вертольотів збили зовсім недавно», – сказав Ердоган, виступаючи перед членами його партії в Стамбулі.

«Ми можемо втратити вертоліт, але вони за це платять», – додав він.

Ердоган не повідомив про жертви і не надав додаткову інформацію про цей інцидент.

Знищення вертольота підтвердив Мустафа Балі, речник YPG в Афріні. Це перший турецький літак, який офіційно підтверджувався як збитий над Сирією під час війни в країні, яка почалася сім років тому.

Туреччина минулого місяця здійснила збройну операцію проти курдських бійців у районі Афрін.

Анкара вважає YPG – головним західним союзником у боротьбі проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії – терористичною організацією через її зв’язки з курдським повстанням в Туреччині.

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