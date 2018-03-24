Сирія: чергові повстанці залишають Східну Гуту, уряд контролює 90% території

Близько семи тисяч членів сирійських повстанських угруповань і їхні родичі 24 березня готуються залишити Східну Гуту поблизу Дамаска і вирушити до контрольованих опозицією районів на півночі країни.

Евакуація з другого із трьох районів передмістя Дамаска, утримуваного повстанцями, відбувається в рамках угоди, укладеної напередодні між другим за силою угрупованням Гути «Файлаґ аль-Рахман» і російськими силами.

Вранці 24 березня бульдозери прибрали гігантські піщані бар’єри з головної дороги в місті Хараста, якою повстанці і їхні сім’ї їхатимуть на північ.

За даними контрольованих урядом Сирії ЗМІ, готується коридор для виходу повстанців із міст Замалка, Арбін, Айн-Тарма і Джобар.

Перед цим тисячі людей залишили Харасту – перший район Східної Гути, після схожої угоди для евакуації озброєних бійців і цивільних.

Це дало змогу сирійським урядовим силам відновити контроль над більшістю передмістя Дамаска, заявляють оглядачі.

Від 18 лютого сирійські урядові війська за підтримки російських сил провели масштабну наступальну операцію в Східній Гуті, яка перебувала під контролем озброєної опозиції з 2012 року.

За даними сирійського Центру моніторингу порушень прав людини, війська президента Сирії Башара Асада зайняли вже 90 відсотків території передмістя Дамаска. При цьому в Східній Гуті за цей час загинули понад 1600 людей.

Міжнародна спільнота критикувала бойові дії і закликала владу Сирії і Росії зупинити наступ на район, де в пастці опинилися близько 400 тисяч людей, але зусилля Заходу досягти перемир’я не мали успіху.