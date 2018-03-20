Росія заблокувала засідання Ради безпеки ООН щодо прав людини в Сирії

Росія заблокувала засідання Ради безпеки ООН з питання дотримання прав людини в Сирії.

Заступник посла Росії в ООН Геннадій Кузьмін заявив, що Москва не бачить підстав для цього засідання, оскільки права людини – не предмет порядку денного Ради безпеки. «Для цього в Женеві працює Рада з прав людини», – сказав російський дипломат. Росію підтримали Китай та непостійні члени Ради безпеки, Казахстан і Болівія.

Засідання намагалися ініціювати Франція і шість інших членів Ради безпеки – Велика Британія, США, Швеція, Польща, Кувейт і Перу.

Упродовж останніх тижнів сирійські урядові війська провели велику наступальну операцію в передмісті Дамаска, Східній Гуті, яка перебувала під контролем озброєної опозиції з 2012 року. За даними сирійського Центру моніторингу порушень прав людини, війська Асада нині контролюють понад 80 відсотків цієї території.

Західні уряди та ООН закликали уряд Сирії і його союзників, включно з Росією, припинити наступ, жертвами якого стали понад тисяча мирних жителів, у тому числі 215 дітей. За оцінками ООН, у Східній Гуті зруйновані понад 70 відсотків будівель. Місто зазнало гуманітарної кризи. Колони вантажівок із медикаментами і продуктами кілька разів розверталися на кордоні анклаву через активні бої.