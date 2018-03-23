Сирія: кілька урядових автобусів вивезли групу повстанців зі Східної Гути

Група сирійських повстанців покинула автобусами Східну Гуту і передала частину території урядовій армії. За даними сирійських ЗМІ в автобусах перебували 1580 людей, з яких 413 – бійці угруповання «Ахрар аш Шам». Всього зі Східної Гути виїхали близько 30 автобусів.

Повідомляється, що Східну Гуту планують покинути близько півтори тисячі повстанців і понад 6 тисяч членів їх сімей. За попередніми даними, їх на урядових автобусах евакуюють в провінцію Ідліб.

Міноборони Росії стверджує, що відтоді, як майже місяць тому союзник Башара аль-Асада – Росія вдалася до «гуманітарних пауз», близько 95 тисяч людей покинули Східну Гуту.

В останні тижні сирійські урядові війська провели велику наступальну операцію в Східній Гуті, яка перебувала під контролем озброєної опозиції з 2012 року. За даними сирійського Центру моніторингу порушень прав людини, війська президента Сирії Башара Асада зайняли понад 80 відсотків території. За останній місяць інтенсивних боїв у Східній Гуті загинули понад тисячу мирних жителів.