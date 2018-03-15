Тисячі людей зазнали зґвалтувань у Сирії – звіт ООН

Сирійські урядові сили та союзні їм сили ґвалтували та сексуально нападали на жінок, дівчат та чоловіків у кампаніях із метою покарання опозиційних громад, ідеться в повідомленні ООН 15 березня. Ці акт становлять воєнні злочини та злочини проти людства, твердять в ООН.

Дослідники заявили, що й повстанські групи в громадянській війні в Сирії також вчинили злочини сексуального характеру та тортури, хоча серед них такі дії були «значно менш поширені».

У доповіді також вказано, що бойовики угруповання «Ісламська держава» страчували жінок і дівчат через побивання камінням за звинуваченнями в перелюбі, примушували дівчат до вступу до шлюбу та гоніння гомосексуалістів.

«Це абсолютно огидно, що жорстокі акти сексуального та гендерного насильства продовжували здійснюватися в Сирії впродовж семи років більшістю учасників війни», – сказав у Женеві голова комісії ООН з розслідування Паулу Піньєйру.

15 березня тисячі цивільних людей втікають із утримуваного повстанцями анклаву Східна Гута на контрольовану урядом територію в той час, як урядові сили продовжують наступ. Як повідомляє новинне агентство AFP, жителі, більшість із них жінки і діти, втікають пішки, на автомобілях через місто Хаммуріє, де сирійська армія відкрила коридор.

Державне телебачення Сирії повідомило, що близько 10 тисяч цивільних залишили Хуммуріє. Підтвердження цих даних із незалежних джерел немає.

Західні уряди і ООН закликали сирійські урядові сили та їхніх союзників припинити наступ на Східну Гуту, ситуацію в якій генсекретар ООН Антоніу Ґутерріш у лютому назвав «пеклом на Землі».