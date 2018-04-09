Сирія повідомляє про ракетний удар по аеродрому в провінції Хомс

Сирійські державні засоби інформації повідомили про ракетну атаку військового аеродрому в центрі країни, внаслідок якої вночі 9 квітня загинули чи поранені кілька людей. Американські військові стверджують, що не здійснювали повітряних ударів у Сирії в цей час.

Сирійське державне інформаційне агентство «Сана» вказало, що об’єктом атаки була авіабаза Т4 поблизу міста Хомс. Спершу в цьому повідомленні йшлося про «імовірну американську атаку», згодом це уточнення зникло.

Пентагон оприлюднив заяву, в якій стверджує, що «цього разу міністерство оборони не здійснювало повітряних ударів у Сирії». «Однак ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та підтримувати дипломатичні зусилля, спрямовані на притягнення до відповідальності тих, хто використовує хімічну зброю, в Сирії та будь-де», – ідеться в повідомленні оборонного відомства США.

Повідомлення про ракетний напад на одну з головних авіабаз урядових сил Сирії з’явилися невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп і його французький колега Емманюель Макрон пообіцяли «сильну спільну реакцію» на ймовірну хімічну атаку, жертвами якої 7 квітня в мирійському місті Дума стали десятки людей.

Сирія спростовує свою причетність до застосування хімічної зброї.