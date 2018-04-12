Сирійські бійці-повстанці та їхні родини 12 квітня продовжували залишати сирійське місто Дума через пропускний пункт Аль-Вафідін на тлі того, як підрозділи російської військової поліції готувалися увійти в місто. Угода про виведення була досягнута повстанською групою «Джаїш аль-Іслам» через лічені години після того, як стало відомо про авіаудар по місту 7 квітня із, як стверджують, використанням хімічної зброї. Уряди Сирії і Росії заперечують здійснення хімічної атаки. (Відео Reuters)