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12 Квітень 2018, Київ 23:54
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Російська військова поліція дислокована в сирійській Думі (відео)

Російська військова поліція дислокована в сирійській Думі (відео)
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Сирійські бійці-повстанці та їхні родини 12 квітня продовжували залишати сирійське місто Дума через пропускний пункт Аль-Вафідін на тлі того, як підрозділи російської військової поліції готувалися увійти в місто. Угода про виведення була досягнута повстанською групою «Джаїш аль-Іслам» через лічені години після того, як стало відомо про авіаудар по місту 7 квітня із, як стверджують, використанням хімічної зброї. Уряди Сирії і Росії заперечують здійснення хімічної атаки. (Відео Reuters)

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