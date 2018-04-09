Щонайменше 14 солдатів загинули внаслідок авіаудару по базі Т4 в Сирії – правозахисники

Унаслідок авіаудару по сирійській військовій авіабазі Тіфор (відомій також як Т4) загинули щонайменше 14 солдатів, які воюють на боці урядових сил, повідомила базована в Британії Сирійська обсерваторія з прав людини.

За даними правозахисників, серед загиблих, зокрема, були іранські військові.

Напівофіційне іранське агентство Fars заявило, що жертвами авіаудару стали троє іранських солдатів.

Росія і Сирія звинувачують в авіаударі, який трапився в ніч на 9 квітня, Військово-повітряні сили Ізраїлю. Три ракети, за даними російських військових, «досягли західної частині аеродрому», ще п’ять – збила сирійська протиповітряна оборона.

Ізраїль не підтверджував ці повідомлення, ця країна зазвичай не інформує про роботу своєї авіації в Сирії.

Повідомлення про ракетний напад на одну з головних авіабаз урядових сил Сирії з’явилися невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп і його французький колега Емманюель Макрон пообіцяли «сильну спільну реакцію» на ймовірну хімічну атаку, жертвами якої 7 квітня в сирійському місті Дума стали десятки людей.

Сирія спростовує свою причетність до застосування хімічної зброї.