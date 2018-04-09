Росія: авіабазу Т4 в Сирії атакував Ізраїль

Авіаудару по сирійській військовій авіабазі Тіфор (відомій також за скороченням Т4) завдали Військово-повітряні сили Ізраїлю, передають російські інформагенції повідомлення міністерства оборони Росії.

«9 квітня в період з 03:25 до 03:53 за московським часом (збігається з київським – ред.) два літаки F-15 ВПС Ізраїлю, не заходячи в повітряний простір Сирії, з території Лівану завдали удару вісьмома керованими ракетами по аеродрому Тіфор», – зазначили у відомстві.

Три ракети, за даними російських військових, «досягли західної частині аеродрому», ще п’ять – збила сирійська протиповітряна оборона.

Ізраїль не підтверджував ці повідомлення, ця країна зазвичай не інформує про роботу своєї авіації в Сирії.

Раніше сирійські державні засоби інформації повідомили про ракетну атаку військового аеродрому в центрі країни, внаслідок якої вночі 9 квітня загинули чи поранені кілька людей. Американські військові стверджують, що не здійснювали повітряних ударів у Сирії в цей час.

Повідомлення про ракетний напад на одну з головних авіабаз урядових сил Сирії з’явилися невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп і його французький колега Емманюель Макрон пообіцяли «сильну спільну реакцію» на ймовірну хімічну атаку, жертвами якої 7 квітня в мирійському місті Дума стали десятки людей.

Сирія спростовує свою причетність до застосування хімічної зброї.