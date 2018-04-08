Рада Безпеки ООН розгляне питання хімічного нападу в Сирії імовірно в понеділок

Рада Безпеки ООН, ймовірно, збереться у другій половині дня понеділка для обговорення нещодавньої хімічної атаки в Сирії, повідомили в неділю дипломати.

Із закликом провести позачергове засідання для обговорення повідомлень про хімічні атаки в Сирії звернулися дев’ять членів Ради Безпеки: Велика Британія, Франція, США, Польща, Нідерланди, Швеція, Кувейт, Перу і Кот-д’Івуар. Як повідомляє Reuters, Росія також висловилася за скликання Ради Безпеки, проте поки що незрозуміло, яке саме питання має намір обговорювати Москва.

Як мовиться у спільній заяві Сирійсько-американського медичного товариства і організації цивільної оборони Думи, вони мають дані про 49 загиблих унаслідок хімічного нападу 7 квітня в місті Дума, потерпілих – сотні.

Офіційні особи США та інших країн повідомили, що вони працюють над підтвердженням деталей хімічного нападу.

Влада Сирії і її союзник Росія заперечують ці повідомлення.

Зокрема, державні засоби інформації Сирії заявляють, що повстанці близькі до поразки і поширюють фальшиві новини.

Російський МЗС у неділю назвав повідомлення про хімічну атаку в Сирії «сфабрикованими». Начальник російського Центру щодо примирення сторін в Сирії генерал-майор Юрій Євтушенко заявив, що повідомлення про застосування режимом Башара Асада хімічної зброї в Східній Гуті не відповідають дійсності.