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09 Квітень 2018, Київ 20:43
Новини | Міжнародні

Лавров про застосування хімічної зброї в Сирії: коли вимагають чесного розслідування, ми лише «за»

Сергій Лавров: російські військові в Сирії разом з місцевою владою неодноразово попереджали про підготовку серйозної провокації

Росія вимагає чесного розслідування повідомлень про застосування хімічної зброї в Сирії, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

«Коли вимагають розслідування, чесного і негайного, ми лише «за». Але коли це розслідування ґрунтується на необхідності прийти в задану точку, а задана точка – це зробив [лідер Сирії Башар] Асад за підтримки [президента Росії Володимира] Путіна, – тут серйозної розмови не виходить», – сказав Лавров.

Він стверджує, що російські військові в Сирії разом з місцевою владою «неодноразово попереджали.. про підготовку серйозної провокації, щоб знову звинуватити Дамаск у застосуванні хімічної отруйної рідини проти мирних громадян».

Лавров назвав провокацією звинувачення на адресу Дамаска з приводу хіматакі в Думі
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Лавров назвав провокацією звинувачення на адресу Дамаска з приводу хіматакі в Думі

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Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися та душитися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії і її союзниця Росія заперечують ці повідомлення.

Дума – останнє підконтрольне повстанцям місто, розташоване у східному регіоні Сирії Ґута неподалік Дамаску.

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