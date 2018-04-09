Лавров про застосування хімічної зброї в Сирії: коли вимагають чесного розслідування, ми лише «за»

Росія вимагає чесного розслідування повідомлень про застосування хімічної зброї в Сирії, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

«Коли вимагають розслідування, чесного і негайного, ми лише «за». Але коли це розслідування ґрунтується на необхідності прийти в задану точку, а задана точка – це зробив [лідер Сирії Башар] Асад за підтримки [президента Росії Володимира] Путіна, – тут серйозної розмови не виходить», – сказав Лавров.

Він стверджує, що російські військові в Сирії разом з місцевою владою «неодноразово попереджали.. про підготовку серйозної провокації, щоб знову звинуватити Дамаск у застосуванні хімічної отруйної рідини проти мирних громадян».

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися та душитися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії і її союзниця Росія заперечують ці повідомлення.

Дума – останнє підконтрольне повстанцям місто, розташоване у східному регіоні Сирії Ґута неподалік Дамаску.