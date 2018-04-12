Проти Путіна утворилась коаліція – Береза про ситуацію в Сирії

Якби удар США по російських силах дійсно був імовірний, про нього не попереджали б завчасно, зазначає експерт Олександр Мусієнко. Він переконаний, що американці уникатимуть ударів по об’єктах, де є російські військові. А народний депутат Юрій Береза вважає, що проти Володимира Путіна вже утворилась стійка західна коаліція, яка має технологічну перевагу над Росією.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає удар США по Сирії малоймовірним.

«Якщо дійсно готується якийсь удар, якась операція, то про такі операції не пишеться в твітері і не повідомляється для того, щоб твій противник, імовірно, не підготувався», – зазначив він в ефірі «Ранкової Свободи».

Напередодні з’явилося повідомлення від президента США Дональда Трампа, яке багато оглядачів розцінили як підготовку можливого удару США по позиціях урядових військ у Сирії, союзником яких є Росія.

Президент США Дональд Трамп закликав Росію готуватися до майбутнього ракетного удару в Сирії. Про це він написав у себе в Twitter у відповідь на заяви російської сторони про готовність збивати американські ракети й атакувати точки їх запуску.

«Готуйся, Росіє, тому що вони прилетять, хороші, нові і розумні», – заявив Трамп. «Не можна бути партнером із газовою твариною-вбивцею, яка отримує задоволення, вбиваючи людей», – додав він.

І хоча Олександр Мусієнко говорить, що цей твіт не віщує негайного початку військових дій, підготовка, за його даними все ж відбувається.

Є інформація про те, що сирійська армія перекидає масово свої літаки до військових частин, де базуються військові Росії, щоб їх захистити

«Є інформація про те, що військові Асада, сирійська армія перекидає масово свої літаки, свої бойові підрозділи до військових частин, де базуються військові Росії, на військові аеродроми в Латакії, де стоять російські літаки, щоб їх захистити», – розповів Мусієнко. На його переконання, америкаці не підуть на загострення конфлікту і не завдаватимуть ударів по об’єктах, де розташовані російські військові, бо це б призвело до прямого військового протистояння з Росією.

Натомість заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков бачить певний потенціал для початку бойових дій в Сирії між Сполученими Штатами і Росією, який може перерости в щось більше.

«Я думаю, американська розвідка має можливість знайти такі цілі, де, скоріше за все, росіян немає, але можна буде таким чином нанести удар по військовій інфраструктурі. Другий момент: я думаю, є відповідна телефонна лінія, яку можуть задіяти, як задіювали минулого року під час нанесення ударів. Росіян фактично попередили, що будуть наноситися удари», – припускає політолог.

Крім того, Бєлєсков сподівається, що в разі загострення оборонним відомствам США та Росії вдасться владнати ситуацію шляхом перемов.

Народний депутат від фракції «Народний фронт», голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Юрій Береза вбачає певну різницю між політичним контекстом чотирирічної давнини і сьогодні. За його словами, на початку антиукраїнської агресії Росії Кремль діяв у більш сприятливих умовах.

«Президент США на той час, Барак Обама не хотів залишитись президентом, який розпочне Третю світову війну. Та ж сама Німеччина була не те що нейтральна – вона все ж таки була більше на боці Росії, тому що Росія провела дуже потужну, серйозну інформаційну підготовку в Європі, Штатах, взагалі по всьому світу», – згадує він.

Натомість сьогодні, переконаний Береза, світ більш обізнаний щодо російської загрози. На його переконання, об’єднання країн проти політики Кремля вже відбулося.

Сьогодні політичні реалії для Путіна страшні. Вони страшні тим, що нарешті 9 квітня, по суті справи, була оформлена антиросійська коаліція

«Сьогодні політичні реалії для Путіна страшні. Вони страшні тим, що нарешті 9 квітня, по суті справи, була оформлена антиросійська коаліція. Те, що було під час Другої світової війни в 1940-х роках минулого століття - зараз можна практично провести одну паралель. Я зараз не заздрю пану Путіну в тому, що на нього очікує», – каже депутат.

Він не очікує початку Третьої Світової війни в Сирії або ж прямого вторгнення до Росії – натомість прогнозує, що росіяни, причетні до агресії проти Сирії та України, зазнають в першу чергу точкових економічних ударів.

«Росія та коаліція, яка сформувалась 9 квітня, стоять на різних технологічних рівнях. І як би не тужилась Росія гарматами, ракетами з ядерними двигунами – коаліція технологічно стоїть набагато вище», – стверджує Береза.

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