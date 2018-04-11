Трамп: зараз відносини з Росією гірші, ніж за часів Холодної війни

Президент США Дональд Трамп заявляє, що зараз відносини з Росією гірші, ніж за часів Холодної війни.

«Наші відносини з Росією зараз гірші ніж будь-коли раніше, навіть за часів «холодної війни». Для цього немає підстав. Наша допомога потрібна економіці Росії, її дуже легко надати. Нам потрібно, щоб усі держави працювали разом. Зупинимо гонку озброєнь?» – написав він у twitter.

Перед цим Дональд Трамп закликав Росію готуватися до майбутнього ракетного удару в Сирії.

Відносини між Москвою та Заходом нині перебувають на мінімальному рівні, який не спостерігався з часів холодної війни. Вони стрімко погіршилися з 2014 року, коли Росія анексувала український Крим, стала підтримувати сепаратистів на Донбасі. Захід також не сприймає підтримку Москвою режиму Асада в семирічній громадянській війні в Сирії та обурений роллю Росії в отруєнні в Британії екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

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