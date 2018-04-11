Трамп закликав Росію готуватися до ракетного удару США в Сирії

Президент США Дональд Трамп закликав Росію готуватися до майбутнього ракетного удару в Сирії. Про це він написав у себе в Twitter у відповідь на заяви російської сторони про готовність збивати американські ракети й атакувати точки їх запуску.

«Готуйся, Росіє, тому що вони прилетять, хороші, нові і розумні», – заявив Трамп. «Не можна бути партнером із газовою твариною-вбивцею, яка отримує задоволення, вбиваючи людей», – додав він.

Засідання Ради безпеки ООН, яке відбулося в ніч на 11 квітня, закінчилося патовою дипломатичною ситуацією – не змогли ухвалити жодну з трьох резолюцій, які стосувалися розслідування застосування хімічної зброї силами Асада в Східній Гуті 7 квітня, засудження його режиму і ролі ООН у врегулюванні сирійського конфлікту. Одночасно стало відомо, що США, Велика Британія і Франція обговорюють застосування військової сили проти режиму Асада в обхід Ради безпеки ООН, яка цю операцію не схвалила.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей в телефонній розмові з Дональдом Трампом заявила, що Лондону необхідно більше доказів ймовірної хімічної атаки в Сирії, щоб приєднатися до завдання ударів по цій країні.

Трамп раніше заявив про те, що протягом 24-48 годин ухвалить рішення про заходи у відповідь щодо Сирії за ймовірну хімічну атаку.

Трамп зазначив, що у США є «безліч варіантів» військового удару по Сирії і що Вашингтон координує свої дії з союзниками, в першу чергу з Парижем і Лондоном.

Лідери Франції і США раніше заявляли, що, якщо причетність сирійського режиму до хімічної атаки підтвердиться, відповідь буде рішучою.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися та душитися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну хімічну атаку на режим сирійського президента Башара Асада, Росію й Іран. Дамаск і Москва заперечують, що хіматака була.