«Ми стоїмо на межі нової війни» – Маломуж

«Росіє, приготуйся, бо ракети прилетять, нові й «розумні»!» – такими словами президент США Дональд Трамп відреагував у Твіттері на твердження російського дипломата про те, що Росія збирається збивати будь-які американські ракети, які будуть випущені по Сирії. Посол Росії у Лівані Олександр Засипкін заявив, що рішення знищувати американські ракети, випущені по Сирії, як і всі пускові пристрої, ухвалив президент Росії Володимир Путін. Як далі триватиме це протистояння, чи обмежиться воно лише заявами або ж переросте у війну? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж та керівник Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе.