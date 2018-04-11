США, Велика Британія і Франція обговорюють військовий удар по Сирії в обхід Ради безпеки ООН

Засідання Ради безпеки ООН, яке відбулося в ніч на середу, закінчилося патовою дипломатичною ситуацією – не змогли ухвалити жодну з трьох резолюцій, які стосувалися розслідування застосування хімічної зброї силами Асада в Східній Гуті 7 квітня, засудження його режиму і ролі ООН у врегулюванні сирійського конфлікту. Одночасно стало відомо, що США, Велика Британія і Франція обговорюють застосування військової сили проти режиму Асада в обхід Ради безпеки ООН, яка цю операцію не схвалила.

Що саме обговорювалося:

Сирійські спостерігачі і лікарі, які працюють в місті Дума в передмісті Дамаска, стверджують, що сирійська армія 7 квітня скинула на місто хлор і один з нервово-паралітичний газів. США, Франція, Велика Британія і декілька інших країн підтримують ці звинувачення і вимагають «відплати» і «правосуддя» для режиму Асада, який, на думку посла США при ООН Ніккі Гейлі, «продовжує утримувати в заручниках сирійців».

У той же час Росія і самі представники режиму Башара Асада заперечували застосування Асадом хімічної зброї в Думі і звинувачують США в «провокаціях».

Російська резолюція (відхилена)

Одна з обговорюваних у вівторок резолюцій щодо Сирії була російською. Як заявив посол Росії при ООН Василь Небензя, вона була «абсолютно безневинною» і стосувалася відправлення місії Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в сирійську Думу.

Однак в ній був пункт, який доручав саме Раді безпеки ООН виносити ухвалу, чи було в Сирії застосовано хімічну зброю і якою зі сторін конфлікту.

Якби резолюція була ухвалена в цій формі, Росія як постійний член Ради безпеки (один з п'яти, поряд з Китаєм, Великою Британією, США та Францією) могла б блокувати прийняття будь-яких рішень, якщо вони були винесені Радою безпеки ООН проти режиму Башара Асада. У тому числі і тих, які стосувалися застосування їм хімзброї.

Але документ отримав лише 6 голосів – від Болівії, Китаю, Ефіопії, Екваторіальної Гвінеї, Казахстану і самої Росії. Сім країн (Франція, Нідерланди, Перу, Польща, Швеція, Велика Британія і США) виступили проти, Кувейт і Кот'д'Івуар утрималися.

Американська резолюція (відхилена)

Друга резолюція була запропонована США. У ній пропонувалося встановити принципово новий механізм розслідування випадків застосування хімічної зброї в Сирії строком на один рік. «За» резолюцію проголосували 12 країн-членів Ради безпеки, Китай утримався, а Росія і Болівія виступили проти. При цьому Росія використовувала при голосуванні своє право вето, вже 12-й раз під час обговорення конфлікту в Сирії.

Можлива відповідь США і союзників на хіматаку

Коли стало очевидно, що Рада безпеки ООН не зможе прийти до спільної думки про те, чи була хіматака в Думі і як саме на неї варто відреагувати світовій спільноті, представник США Ніккі Гейлі заявила, що дії Росії в Радбезі «підривають довіру до ООН» і що «світ повинен побачити, як здійсниться правосуддя». Також вона заявила, що Рада безпеки ООН продемонструвала «нездатність захистити сирійців», і пообіцяла, що «реакція США буде».

Після цього президент США Дональд Трамп провів кілька зустрічей з військовим командуванням США, а також кілька разів спілкувався по телефону з британським прем'єром Терезою Мей і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Британська Telegraph стверджує, що Мей готова підтримати військову інтервенцію США в Сирії. Але, за даними Times, вона зажадала від Трампа більше доказів, що сили Асада дійсно застосували хімзброю в Думі.

Макрон за підсумками цих розмов заявив, що якщо удар по силах Асада все-таки буде завдано, його метою буде завод з виробництва отруйних речовин.

Поки відбувалися ці переговори, кіпрські медіа повідомили, що американський есмінець «Дональд Кук» покинув військову базу в Ларнаці (Кіпр). Військовий корабель оснащений 60 крилатими ракетами «Томагавк» і, як вважають військові експерти, може направлятися саме до берегів Сирії. Однак поки Пентагон не підтвердив, що це так.

Європейська агенція з контролю за рухом повітряного транспорту Eurocontrol вже попередила авіакомпанії про обережність у східному Середземномор’ї через «можливий початок повітряних ударів у Сирії… в наступні 72 години».

Небензя за підсумками засідання в Раді безпеки у вівторок звернувся до американської делегації: «Я б ще раз просив би вас: утримайтеся від тих планів, які ви, можливо, виношуєте щодо Сирії».

Також стало відомо, що інспектори ОЗХЗ вже в середу можуть приїхати в Думу, де, імовірно, була хімічна атака.

Оригінал – на сайті спецпроекту «Настоящее время»