Росія заявляє, що її експерти не виявили слідів застосування хімічної зброї в Сирії

Російські спеціалісти не виявили слідів застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума, заявив начальник російського російського Центру щодо примирення сторін у Сирії генерал-майор Юрій Євтушенко.

«Результати перевірки показали відсутність будь-яких слідів застосування отруйних речовин», – заявив Євтушенко.

За його словами, російські військові лікарі відвідали медичний заклад Думи і не знайшли у пацієнтів ознак хімічного отруєння.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії та її союзниця Росія заперечують ці повідомлення.

Дума – останнє підконтрольне повстанцям місто, розташоване у Східній Гуті неподалік Дамаску.