Посол Росії в ООН закликає США утриматися від атаки на Сирію

Посол Росії в ООН Василь Небензя закликав Сполучені Штати не вдаватися до військових дій проти Сирії після того, як Рада безпеки не змогла ухвалити жодного рішення щодо ймовірної хімічної атаки в місті Дума 7 квітня.

Небензя заявив про це після того, як пізно ввечері 10 квітня Рада безпеки послідовно відкинула американський та російський проекти резолюції

10 квітня світові інформагенції повідомили, що європейська агенція з контролю над повітряним рухом попередила авіакомпанії про обережність у східному Середземномор’ї через «можливий початок повітряних ударів у Сирії… в наступні 72 години».

Сирійська армія на наступні три доби піднята по тривозі, а американський військовий корабель «Дональд Кук» був помічений у Середземному морі на ударній відстані від Сирії.

Президент США Дональд Трамп відмовився від поїздки до Латинської Америки через загострення ситуації в Сирії. Трамп залишається в Сполучених Штатах, щоб «координувати американську відповідь на події в Сирії та спостерігати за міжнародною ситуацією», додали в Білому домі.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалить «важливі рішення» через хімічну атаку в Сирії протягом 24 або 48 годин.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії і її союзниця Росія заперечують ці повідомлення.

Дума – останнє підконтрольне повстанцям місто, розташоване у регіоні Східна Ґута неподалік Дамаска.