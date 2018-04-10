Рада безпеки ООН: Росія наклала вето на проект резолюції США про розслідування хіматаки в Сирії

Росія наклала вето на американський проект резолюції Ради безпеки ООН про механізм розслідування хімічної атаки в Сирії.

«За» проект резолюції проголосували 12 країн, Росія та Болівія виступили проти, Китай утримався.

«Ця резолюція є абсолютним мінімумом, який може зробити Рада безпеки, щоб відповісти на атаку», – заявила посол США при ООН Ніккі Гейлі перед голосуванням.

Водночас постійний представник Росії при ООН Василь Небензя звинуватив делегацію США, що вона «знову намагається ввести в оману міжнародну громадськість і робить ще один крок у напрямку конфронтації, поставивши на голосування проект резолюції, який не користується одноголосною підтримкою членів Ради безпеки».

«Навіть якщо припустити неймовірне і припустити, що такий проект

буде прийнятий, то на формування механізму проведення перевірки буде потрібно кілька місяців... Ви не хочете чути, що в сирійській Думі не було виявлено слідів хімічної атаки», – зазначив Небензя.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії та її союзниця Росія заперечують ці повідомлення.

Дума – останнє підконтрольне повстанцям місто, розташоване у Східній Гуті неподалік Дамаска.