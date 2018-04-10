Трамп відмовився від поїздки до Латинської Америки через ситуацію в Сирії

Президент США Дональд Трамп відмовився від поїздки до Латинської Америки через загострення ситуації в Сирії.

Поїздка мала відбутися наприкінці тижня.

Речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що Трамп не буде присутній на саміті країн Латинської Америки в Перу, який має розпочатися 13 квітня, він також скасував поїздку до Боготи, Колумбія.

Замість Трампа на саміт поїде віце-президент Майк Пенс, сказала Сандерс.

Дональд Трамп залишається в Сполучених Штатах, щоб «координувати американську відповідь на події в Сирії та спостерігати за міжнародною ситуацією», додали в Білому домі.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалить «важливі рішення» через хімічну атаку в Сирії протягом 24 або 48 годин.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися та душитися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії і її союзниця Росія заперечують ці повідомлення.

Дума – останнє підконтрольне повстанцям місто, розташоване у східному регіоні Сирії Ґута неподалік Дамаску.