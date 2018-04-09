Санкції США: 50 росіян втратили за день 12 мільярдів доларів, падає російський рубль

Статки 50 найбагатших росіян скоротилися майже на 12 мільярдів доларів на тлі падіння російського фондового ринку через нові санкції США проти Росії, пише «Форбс».

• За добу статки бізнесмена Олега Дерипаски, який потрапив до списку санкцій, скоротилося на 1,3 мільярда доларів США.

• Майже стільки ж втратив і його партнер по «Норильському нікелю» Володимир Потанін, який під обмеження не потрапив.

• Майже на мільярд доларів зменшилися статки ще одного учасника списку санкцій Віктора Вексельберга.

• Великі фінансові втрати через обвал ринку зазнали член парламенту Росії Сулейман Керімов (втрати склали $ 840 мільйонів), співвласник «Новатек» Леонід Міхельсон (близько $ 800 мільйонів), Володимир Лісін ($ 540 мільйонів) і акціонер «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов ($ 530 мільйонів).

Через санкції значно втратили вартість акції банку ВТБ, компаній «Русал», «Мечел», «Норильський нікель». Через зниження вартості цінних паперів впала вартість російського рубля.

Курс євро перевищив 74 рубля вперше з серпня 2016 року. А курс долара вперше за рік піднявся вище від 60 рублів.

6 квітня влада США запровадила санкції стосовно наближених до Кремля російських бізнесменів і компаній, з якими вони пов’язані. Інвестори повинні позбутися їхніх акцій протягом місяця.

Санкції означають, що компаніям в США заборонено працювати безпосередньо з компаніями зі списку, заборонено володіти їхніми акціями, банкам заборонено видавати їм кредити, а також проводити платежі, а активи олігарха в США можуть бути заарештовані. Мінфін США пояснив, що американські інвестори повинні продати акції компаній Олега Дерипаски до 7 травня, а до 5 червня мають бути анульовані всі контракти, укладені з компаніями зі списку.

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив уряду опрацювати питання підтримки російських компаній, які потрапили в новий список санкцій, а також розробити заходи щодо США у відповідь за ці дії.