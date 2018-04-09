Акції компанії Rusal російського олігарха Дерипаски впали вдвічі після оголошення про санкції США

Акції компанії UC Rusal, яка належить російському олігархові Олегу Дерипасці, впали 9 квітня більш як на 50% на тлі запроваджених США санкцій, випливає з даних Гонконгської фондової біржі.

Це сталося після того, як Rusal попередив про ризик технічних дефолтів через обмеження, накладені міністерством фінансів США, хоча і запевнив, що підтримує виконання всіх своїх кредитних зобов'язань.

UC Rusal Олега Дерипаски опинилася серед російських компаній, щодо яких США 6 квітня оголосили про запровадження нових санкцій. Крім Rusal, обмеження стосуються ще двох великих активів бізнесмена, «Базового елементу» і EN+ Group. Падіння акцій останньої на момент закриття Лондонської біржі 6 квітня склало 20,9%. У цілому після оголошення про запровадження обмежень 6 квітня компанії Дерипаски подешевшали на 2,5 мільярда доларів.

Нові санкції виглядають дуже серйозним жестом адміністрації Трампа, оскільки стосуються «недоторканних людей з найближчого оточення Путіна», заявив Радіо Свобода Андерс Аслунд, економіст, фахівець з питань Росії вашингтонської дослідницької організації «Атлантична рада». Аслунд припускає, що нові санкції можуть викликати крах «Русалу» Олега Дерипаски.

Докладніше про це: Нові санкції можуть викликати крах «Русалу» Олега Дерипаски – Ослунд