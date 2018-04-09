Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 Квітень 2018, Київ 13:04
Новини | Економіка

Акції компанії Rusal російського олігарха Дерипаски впали вдвічі після оголошення про санкції США

Російський олігарх Олег Дерипаска, 2017 рік

Акції компанії UC Rusal, яка належить російському олігархові Олегу Дерипасці, впали 9 квітня більш як на 50% на тлі запроваджених США санкцій, випливає з даних Гонконгської фондової біржі.

Це сталося після того, як Rusal попередив про ризик технічних дефолтів через обмеження, накладені міністерством фінансів США, хоча і запевнив, що підтримує виконання всіх своїх кредитних зобов'язань.

UC Rusal Олега Дерипаски опинилася серед російських компаній, щодо яких США 6 квітня оголосили про запровадження нових санкцій. Крім Rusal, обмеження стосуються ще двох великих активів бізнесмена, «Базового елементу» і EN+ Group. Падіння акцій останньої на момент закриття Лондонської біржі 6 квітня склало 20,9%. У цілому після оголошення про запровадження обмежень 6 квітня компанії Дерипаски подешевшали на 2,5 мільярда доларів.

Нові санкції виглядають дуже серйозним жестом адміністрації Трампа, оскільки стосуються «недоторканних людей з найближчого оточення Путіна», заявив Радіо Свобода Андерс Аслунд, економіст, фахівець з питань Росії вашингтонської дослідницької організації «Атлантична рада». Аслунд припускає, що нові санкції можуть викликати крах «Русалу» Олега Дерипаски.

Докладніше про це: Нові санкції можуть викликати крах «Русалу» Олега Дерипаски – Ослунд

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG