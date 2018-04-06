МЗС Росії: не залишимо санкції США без «жорсткої відповіді»

Росія не залишить нові санкції США без «жорсткої відповіді», заявило Міністерство закордонних справ Росії.

«Ніякі заходи тиску не змусять Росію звернути з обраного курсу. Вони лише демонструють нездатність США домогтися поставлених цілей і консолідують українське суспільство. Зрозуміло, не залишимо нинішній і будь-який новий антиросійський випад без жорсткої відповіді. Однак, перш за все, хотіли б порадити Вашингтону швидше позбутися ілюзій, що з нами можна розмовляти мовою санкцій», – зазначили в МЗС.

У російському відомстві вважають, що, використовуючи санкції, США «фактично записали себе в противники ринкової економіки й вільної чесної конкуренції».

6 квітня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 24 росіян, зокрема семи російських олігархів, 12 компаній, що перебувають під їхнім контролем, 17 чільних російських посадовців, а також проти компанії «Рособоронпром» та контрольованого нею банку.

Серед тих, проти кого запровадили санкції, – бізнесмен Олег Дерипаска, керівник «Газпрому» Олексій Міллер, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, бізнесмен Ігор Ротенберг.