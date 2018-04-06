США запровадили нові санкції щодо низки російських бізнесменів

Міністерство фінансів США застосувало нові санкції щодо кількох росіян, серед яких бізнесмен Олег Дерипаска, керівник «Газпрому» Олексій Міллер і міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, Ігор Ротенберг.

Санкції застосували щодо 26 росіян, зокрема 7 російських олігархів і 17 високопоставлених чиновників Росії, а також щодо 15 компаній, зокрема щодо 12 компаній, якими володіють або які контролюють вказані олігархи чи чиновники.

«Російський уряд працює на неспівмірний прибуток олігархів та урядових еліт», – заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Він зазначив, що російський уряд бере участь у різноманітних «злочинних діях у всьому світі, зокрема, продовжує окупацію Криму, провокує насильство на сході України, постачає режиму Асада зброю і проводить шкідливу кібер-активність».

Санкції спрямовані на осіб з так званого «Кремлівського списку», оприлюдненого в січні Міністерством фінансів Сполучених Штатів.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що США планують оголосити нові санкції щодо пов’язаних із президентом Росії Володимиром Путіним мільярдерів. Повідомлялося, що ці заходи стосуватимуться щонайменше півтора десятка росіян і будуть вжиті на реалізацію законів США, що передбачають санкції у відповідь на втручання Москви у вибори американського президента в 2016 році.