США готують санкції проти російських мільярдерів – американські ЗМІ

CША планують до кінця тижня запровадити санкції щодо російських мільярдерів, пов’язаних з президентом Володимиром Путіним, повідомляють американські ЗМІ. Агентство Reuters та газета The Washington Post повідомляють з посиланням на джерела в офіційних колах США, що кілька найбагатших росіян можуть потрапити під санкції, які уможливлює закон, ухвалений на покарання Москви за втручання в американські президентські вибори 2016 року, анексію Криму та дії в Сирії. У Москві відмовилися коментувати санкції до їхнього оголошення.

Як повідомляє газета The Washington Post, нові санкції стосуватимуться людей, уже перерахованих у списку, який у січні опублікувало Міністерство фінансів США. У ньому чільне місце посідають такі провідні фігури російського бізнесу та влади, як голова «Газпрому» Олексій Міллер, керівник «Роснєфті» Ігор Сєчін. За словами співрозмовників американських журналістів, про санкції мають повідомити вже днями.

На прес-конференції речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що він не може ще цього коментувати, бо рішення ще не було оголошене, але сказав, що ситуація є «складною і напруженою».

Це стане черговим етапом політичного протистояння між Росією та США. У березні обидві країни вислали десятки дипломатів після отруєння у Великій Британії колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Агентство Reuters наголошує, що санкції будуть стосуватися найближчого оточення Путіна і будуть запроваджені, незважаючи на жести прихильності в бік Москви з боку президента США Дональда Трампа – він привітав Путіна з переобранням на президентську посаду і висловив сподівання на розвиток позитивних стосунків. Як повідомляє The Washington Post, радники президента, які рекомендували йому не вітати Путіна, наполягають на суворішій позиції щодо Кремля. Про критику, що лунає на адресу Трампа, пише і агентство Reuters.

«Трампа різко критикують за те, що він дуже мало робить, щоб покарати Росію за втручання у вибори та інші дії, до того ж, спеціальний слідчий Роберт Мюллер вивчає, чи кампанія самого президента не була у змові з росіянами. Це звинувачення президент заперечує», – пояснює агентство атмосферу у Вашингтоні, в якій готується нове рішення.

Останній раунд санкцій було оголошено минулого місяця, 15 березня, і стосувалися вони 19 осіб, 15 організацій, включно з російською розвідкою, яких Міністерство фінансів США звинувачувало не лише у втручанні у вибори, але і в кібератаках на Сполучені Штати, що відбувалися близько 2 років тому.

За повідомленнями російських ЗМІ, президент Росії Володимир Путін зазначив, що американці не надали доказів російського втручання, щоб їх розглядати і спільно обговорювати. Крім того, Путін заявив, що обвинувачені у «втручанні» в американські вибори російські громадяни ніяк не пов’язані зі владою Росії.

Наприкінці січня американська влада оприлюднила так звану «кремлівську доповідь» – список осіб, нібито близьких до Володимира Путіна. У нього потрапили понад 200 високопоставлених чиновників і великих бізнесменів. Свої прізвища в списку можуть знайти керівники адміністрації президента Росії і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. Всього у список потрапили 210 осіб – 96 російських мільярдерів і 114 чиновників.