США готові оголосити нові санкції щодо наближених до Путіна мільярдерів – ЗМІ

Сполучені Штати планують оголосити нові санкції щодо пов’язаних із президентом Росії Володимиром Путіним мільярдерів, повідомляють інформагенція Reuters та видання The Washington Post із посиланням на анонімних високопосадовців США.

Згідно з цими повідомленнями, ці заходи стосуватимуться щонайменше півтора десятка росіян і будуть вжиті на реалізацію законів США, що передбачають санкці у відповідь на втручання Москви у вибори американського президента в 2016 році.

За даними The Washington Post, санкції будуть спрямовані на осіб з так званого «Кремлівського списку», оприлюдненого в січні Міністерством фінансів. До цього списку увійшли такі відомі діячі, як голова «Газпрому» Олексій Міллер, впливовий керівник компанії «Роснєфть» Ігор Сєчін та інші.

Reuters вказує, що нові санкції можуть бути оголошені ще 5 квітня, а The Washington Post заявила, що вони будуть оприлюднені до 6 квітня.