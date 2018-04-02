Сенатор Роб Портман: летальна зброя потрібна Україні для самозахисту

Один із чільних американських сенаторів, співголова Групи підтримки України з Сенаті США, Роберт Портман заявив, що американська летальна зброя, яка має бути передана Україні найближчим часом, допоможе українцям краще себе захистити. В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода у Празі перед візитом в Україну сенатор Портман також висловився за рішучішу підтримку українських реформ з боку США та ЄС. Роб Портман, який є членом сенатського Комітету у закордонних справах, також віддав належне українській рішучості до змін після Революції гідності і висловив оптимізм щодо майбутнього України, не дивлячись на серйозні виклики, головним із яких, на його думку, є загроза територіальній цілісності.

– Після Праги ви здійсните візит в Україну. Що на вашому порядку денному цього разу в Україні?

– Це буде візит для вивчення ситуації. Ми зосередимось насамперед на двох речах. Одна – впевнитись, що Сполучені Штати надають Україні ту допомогу, яку вона потребує, включно з військовою допомогою аби Україна могла захищати свою територіальну цілісність. Протягом останніх пару років Конгрес США дав добро на те, щоб американська військова продукція могла бути продана українцям. І недавно нова адміністрація дала згоду на продаж певного озброєння щоби українці мали змогу захистити себе. І як член Комітету у закордонних справах Сенату я хочу побачити, як це працює і що ще потрібно українському урядові від Сполучених Штатів.

По-друге, ми будемо говорити про реформи – економічні та політичні реформи. Я вважаю, що вони дуже важливі. Одне – це територіальна цілісність країни, яка після Майдану повернулася обличчям до Заходу. Ми повинні – разом із Євросоюзом – підтримати українців. Але, по друге, важливо також пересвідчитись, що Україна втілює реформи. Певного прогресу досягнуто, але є місце для ще більшого поступу. Ми будемо говорити з керівництвом країни, депутатами Верховної Ради про ці питання також.

– Незабаром буде передано першу частину американської військової допомоги цього року. В чому важливість цього?

Одне з питань, яке постало в Конгресі: чому адміністрація не є більш про-активною в плані допомоги Україні? Після багатьох місяців обговорення, нинішня адміністрація робить поступ уперед

– Це дозволить українцям просто захистити себе. І одне з питань, яке постало в Конгресі: чому адміністрація не є більш про-активною в плані допомоги Україні? Адміністрація Обами, як виглядало, була зацікавлена, але військова допомога Україні так не була нею надана. Після багатьох місяців обговорення, нинішня адміністрація робить поступ уперед. Я вважаю, що США роблять правильно – разом з іншими – надаючи Україні можливість придбати зброю аби захистити себе, включно з новою зброєю, яка буде зараз передана.

– Чи українці зможуть використовувати летальну зброю де завгодно, коли завгодно і як завгодно, чи ця зброя переважно оборонного характеру і певні умови є з боку США щодо її використання?

Українці не наступають – вони захищають територіальну цілісність і свою територію

– Вона переважено для оборонних цілей. Бо українці не наступають – вони захищають територіальну цілісність і свою територію.

На східному кордоні України є потреба відповісти на дії підтримуваних Росією заколотників. Там також є російське озброєння і частина з нього була захоплена і виставлена на площі в Києві

І на східному кордоні України є потреба відповісти на дії підтримуваних Росією заколотників. Там також є російське озброєння і частина з нього була захоплена і виставлена на площі в Києві. І українцям важко захищатися – зокрема проти танків. І будуть передані (протитанкові) ракетні комплекси, які дадуть можливість українцям відповісти на це і дати здачу у відповідь, щоби краще себе захистити.

– Серед цього озброєння протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».

– Так, це правда.

– В чому важливість «Джавелінів» для України, адже для неї – це новий тип американського озброєння…

Це тип зброї, який дозволяє українцям мати змогу відповісти на загрозу, перед якою вони постали, включно з танками

– Це тип зброї, який дозволяє українцям мати змогу відповісти на загрозу, перед якою вони постали, включно з танками.

Крим забрали, а на східному кордоні – справжня війна. І тому існує потреба, аби українці мали потрібну зброю для самозахисту

Знаєте, після Другої світової війни було переконання, що такого роду діяльність (агресія Росії – ред.) більше не матиме місця в Європі. Але все ж таки це сталося. Крим забрали, а на східному кордоні – справжня війна. І тому існує потреба, аби українці мали потрібну зброю для самозахисту.

– Серед експертного середовища у Вашингтоні є й така думка: мовляв, більше зброї означитиме більше напруги, більше насильства в зоні конфлікту… Якою є Ваша відповідь на це?

Маючи здатність захищати себе, є більше шансів досягти миру. Бо будуть певні наслідки. Сила українського війська покращилась

– Я думаю, що доведено, що буде якраз навпаки. Маючи здатність захищати себе, є більше шансів досягти миру. Бо будуть певні наслідки. Сила українського війська покращилась, так само як і вишкіл. Країни НАТО допомагають в цьому сенсі, включно зі США та іншими партнерами по НАТО.

Ми ж хочемо бачити мир у тому регіоні. Українці не намагаються наступати, вони лише намагаються захищати свою територіальну цілісність

А зараз для українців буде нагода мати додаткове озброєння і вони зможуть сказати, що будуть наслідки в разі, якщо агресія триватиме. І це, я думаю, призведе до більш мирного вирішення, включно з потребою виконувати Мінські угоди і Мінськ-2 зокрема, замість того, щоб бути свідками того, що відбувалося донині. Бо без здатності відповісти і щоб інша сторона відчула наслідки своїх дій, буде більше агресії, а відтак і більше кровопролиття. Ми ж хочемо бачити мир у тому регіоні. Українці не намагаються наступати, вони лише намагаються захищати свою територіальну цілісність.

– Були повідомлення, що американська зброя не буде надана бійцям крайньоправих батальйонів. Чи це правда?

– Я так розумію, що зброя буде надана українській армії. І українська армія буде мати контроль над цими озброєннями і буде здатна їх правильно використовувати.

– Чи ви налаштовані позитивно, що конфлікт на сході України буде вирішений швидше і у мирний спосіб?

Ми маємо стояти пліч-о-пліч з українцями. Так само, як ми стоїмо пліч-о-пліч, тримаючи санкції у відповідь на агресію і незаконне забирання Криму

– Він буде вирішений через відданість. Не лише через українську армію, Збройні сили і краще озброєння, яке вони зможуть використовувати. Але й допомогою решти світу – зокрема з допомогою Європейського союзу та Сполучених Штатів. І ми маємо стояти пліч-о-пліч з українцями. Так само, як ми стоїмо пліч-о-пліч, тримаючи санкції у відповідь на агресію і незаконне забирання Криму. Я дійсно думаю, що конфлікт може бути врегульовано. Але це не станеться за умов відчутності наполегливості і відданості. Одна з речей, про які я говорю, коли їжджу зараз Європою – і зараз в Чеській Республіці, і перед цим у Німеччині, – ми маємо стояти разом. І за цих умов вірогідність успіху є вищою.

– Чи Крим все ще високо стоїть на зовнішньополітичних радах США, через чотири роки після незаконної анексії і окупації його Росією?

Ми звертаємо увагу на Крим і це мають робити й інші. Це те, що має робити цілий світ, включно з ООН

– Так, ми звертаємо увагу на Крим і це мають робити й інші. Це те, що має робити цілий світ, включно з ООН. Бо це вперше, як мені бачиться, з часів Другої світової війни, ми мали таку дію (анексію – ред.) без відповіді. Ми маємо й далі бути твердими, і, роблячи це, ми робимо шанси на успіх щодо Криму добрими, і для України в цілому. Але також ми не створюємо прецедент для іншої агресії щоб вона відбулася де-інде в світі.

– Ви стежите за подіями в Україні, ви були засновником і нині є співголовою українського кокусу (Групи підтримки) в Сенаті США. Беручи до уваги ті проблеми і виклики, перед якими нині стоїть Україна, чи ви все ж маєте оптимізм щодо її майбутнього?

Українських народ твердий, він має cтійкість

– Україна завжди поставала перед викликами. Коли я буду в Києві, я відвідаю Меморіал пам’яті жертв Голодомору. І я ще раз пригадаю ті величезні виклики, з якими стикалась Україна. Але українських народ твердий, він має cтійкість. Тому маю надію, що те, що відбулось під час Майдану і ціла Революція гідності – тоді йшлося саме про гідність, щоб Україна мала право обирати свій власний шлях, щоб Україна була незалежної державою і мала право вибору. І за це постав народ України. І у підсумку – це переможе, це матиме успіх.

В мене є великі надії, що з продовженням відданості і рішучості з боку ЄС, США, ООН, цілого вільного світу, і зі стійкістю українського народу, майбутнє України може бути світлим

Як я вже казав, є серйозний виклик у плані територіальної цілісності, і є військові виклики. Але також є і внутрішні виклики, і треба продовжувати реформи всередині країни, політичні, економічні реформи. Я був спостерігачем на українських президентських виборах разом із парламентарями з цілого світу. Решта Вільного світу дивиться на Україну, щоб вона була успішною. І в мене є великі надії, що з продовженням відданості і рішучості з боку ЄС, США, ООН, цілого вільного світу, і зі стійкістю українського народу, майбутнє України може бути світлим.