Порошенко: очікую від РНБО пропозиції «синхронізувати» українські та американські санкції

Президент України Петро Порошенко очікує від Ради національної безпеки і оборони «вже ближчим часом» на комплексні пропозиції щодо синхронізації українського та американського санкційних режимів.

У Facebook він привітав рішення США запровадити санкції проти російських бізнесменів.

«Гідна відповідь агресору через його олігархів і кремлівське оточення за агресію проти України, втручання у внутрішні справи незалежних держав та неповагу до міжнародного права. Вільний світ і надалі зміцнює свою коаліцію проти Москви за чіткого лідерства Вашингтона та на засадах потужної трансатлантичної єдності та спільних цінностей», – написав Порошенко.

За словами президента, він вірить в аналогічні кроки з боку Європейського союзу.

6 квітня Міністерство фінансів США застосувало нові санкції щодо 26 росіян, зокрема семи російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників Росії, а також щодо 15 компаній, у томи числі щодо 12 компаній, якими володіють або які контролюють ці бізнесмени чи чиновники.

Серед тих, проти кого запровадили санкції, – бізнесмен Олег Дерипаска, керівник «Газпрому» Олексій Міллер і міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, Ігор Ротенберг.