Новий удар США по Росії: що відомо про санкції проти олігархів із оточення Путіна

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти Росії через звинувачення її у «злочинних діях по всьому світі». Санкції запроваджені проти 24 чиновників та олігархів і 14 компаній, що належать державі та наближеним до Кремля олігархам. У повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів США, уточнюється, що індивідуальні санкції проти російських чиновників та олігархів накладені у зв’язку з діями Росії в Україні, а також у Сирії і деінде у світі.

Коментуючи рішення, міністр фінансів США Стівен Мнучин сказав, що російський уряд бере участь у різноманітних «злочинних діях по всьому світі, зокрема, продовжує окупацію Криму, провокує насильство на сході України, а також постачає режимові (президента Сирії Башара) Асада зброю, …намагається зруйнувати західну демократію, здійснює підривну діяльність у кібернетичній сфері».

Стівен Мнучин додав: «Російські олігархи та еліти, котрі отримують прибуток від цієї корумпованої системи, більше не будуть ізольовані від наслідків дестабілізуючої діяльності їхнього уряду». Серед олігархів, які потрапили у санаційний список, – Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Олексій Міллер, Віктор Вексельберг, Сулейман Керімов чи Кирило Шамалов, якого вважають зятем президента Росії Володимира Путіна. Також у санкційному списку відомі російські політики і чиновники – секретар Ради безпеки Микола Патрушев, голова «Росгвардії» Віктор Золотов, губернатор Тульської області генерал Олексій Дюмін.

За словами Мнучина, покарання отримали ті, хто отримує прибутки від російської «корумпованої системи». Найбільш болючими є санкції проти ключових енергетичних компаній, експортера зброї та банку – йдеться про компанії «Русал», En+ Group, «Рособоронекспорт»,«ГАЗ», страхову компанію «Ренова», «Сибур», «Базовий елемент», дочірню компанію «Газпрому» «Газпром Буріння» чи банк «Російська фінансова корпорація».

Мета списку – показати, що «дії мають наслідки»

Як зазначає британська ділова газета The Financial Times, дії Вашингтона спрямовані на те, щоб створити занепокоєння у російських та закордонних ділових колах, що постраждати можуть усі, хто наближений до російського керівництва чи має бізнес із провідними олігархами.

Британські оглядачі вважають, що широкий список, що включає прізвища людей, наближених до Путіна і навіть родичів, а також державних службовців, яких США звинувачують у використанні режиму для власного збагачення, свідчить про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа готова використати всі можливості та інструменти, які надає закон «Про протидію супротивникам Америки шляхом санкцій», або CAATSA, який було ухвалено влітку 2017 року.

Як повідомив газеті неназваний американський чиновник, мета публікації цього санкційного списку полягає у тому, щоб показати, що «дії мають наслідки». За словами цього американського урядовця, санкції будуть обговорені з європейськими країнами, і США проведуть консультації з ЄС щодо того, щоб зменшити їхні можливі негативні наслідки.

В інтерв’ю британській газеті експерт із питань Росії з Фонду Карнеґі Ендрю Вайс сказав, що адміністрація США таким чином «намагається показати Конгресові, що надолужує згаяний час і що серйозно налаштована щодо санкцій».

Разом із тим, в адміністрації Трампа наголошують, що президент виступає «за поліпшення стосунків із Росією» і що «двері для діалогу відкриті».

«Рособоронекспорт» заявив, що санкції проти нього становлять спробу витиснути Росію з світового ринку озброєнь, а міністр промисловості та торгівлі Росії Денис Мантуров пообіцяв компаніям, які потрапили під санкції, допомогу з боку держави.

Партнерам зазначених у списку компаній та осіб може загрожувати обмеження на експорт товарів із США, заборона на отримання будь-яких фінансових послуг у США та залучення фінансування з участю американських банків та інвесторів, також обмеження на володіння майном у США та заборона на видачу віз та на в’їзд до США керівництву компаній та їхнім головним акціонерам.

Як наголошує російська газета «Ведомості», тим, хто потрапив під санкції, буде майже неможливо вийти з-під них: закон CAATSA дає Конгресові можливість заблокувати рішення президента про зняття санкцій, якщо він так вирішить.

За словами російського юриста, якого цитує газета «Ведомості», США дали своїм компаніям два місяці, щоб згорнути будь-яке співробітництво з зазначеними компаніями.