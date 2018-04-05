Санкції мають діяти, поки Росія не поверне Крим і не припинить агресію на Донбасі – сенатор США

Агресія Росії на сході України і незаконна анексія Криму означає, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримку українського народу, заявляє американський сенатор Роберт Портман.

«Адміністрація (президента США Дональда – ред.) Трампа, незважаючи на те, що говорять у ЗМІ, взяла певну лінію щодо підтримки України й ухвалила рішення про постачання оборонної летальної зброї, на відміну від попередньої адміністрації. Санкції були подовжені і посилені. І вони дуже важливі і сприятимуть успішному вирішенню конфлікту на Донбасі і питанню Криму», – сказав Портман 5 квітня в Києві.

Сенатор також відзначив прогрес у реформуванні країни. Однак наголосив, що щодо прозорості, верховенства права, корупції важливо продовжувати досягати прогресу. А антикорупційний суд Портман назвав питанням, яке, на його думку, зараз «стоїть найбільш гостро».

Роберт Портман також прокоментував можливу зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна.

«Дуже важливо, щоб країна вела діалог і щоб відносини були нормальними, через те, що потрібно врегульовувати питання ядерної зброї. Є багато питань, які президенти мають обговорити. Не тільки те, що відбувається в Україні», – заявив Портман.

Він також повідомив про майбутні снайперські комплекси для армії України, щоб українські військові могли протистояти снайперському вогню на Донбасі.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

Оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів оборонної допомоги, зокрема і можливість передачі летальної зброї.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку. Вартість одного комплексу, укомплектованого 6-ма ракетами становить понад мільйон доларів США.