США допоможуть Україні у «снайперській війні» на Донбасі

Американський сенатор Роберт Портман під час візиту до України порівняв президента Росії Володимира Путіна з північнокорейським диктатором, запевнив, що Сполучені Штати на боці України, і пообіцяв, на додачу до «Джавелінів», снайперські комплекси.

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Санкційний тиск на Росію, міжнародні зусилля для розгортання місії ООН на Донбасі – такі головні теми обговорювали на зустрічі в Києві президент України Петро Порошенко та американський сенатор Роберт Портман. Республіканець Портман, великий друг України, співавтор антиросійських санкцій, отримав з рук президента орден «За заслуги».

Серед його заслуг і те, що він наполегливо лобіював перед американською адміністрацією надання Україні оборонної зброї.

Америка на боці України, вкотре запевнив українців сенатор. І хай нікого не вводить в оману інформація про можливі запросини Путіна в Білий дім, сказав Портман на зустрічі з пресою.

Що б там не казали окремі медіа, адміністрація Трампа тримає чітку лінію у підтримці України

«Адміністрація США вважає, що треба підтримувати діалог з Росією. Між іншим, таку само думку вона має і стосовно Північної Кореї. Це зовсім не означає, що ми погоджуємося з Північною Кореєю бодай у чомусь. Не треба сприймати такі контакти як якусь послугу. Вони відбуваються радше в інтересах нашої країни, якій необхідно мати кращі стосунки із великою ядерною державою. Що б там не казали окремі медіа, адміністрація Трампа тримає чітку лінію у підтримці України. Зауважте, що саме ця адміністрація, а не попередня, надала Україні летальну зброю для захисту», – заявив Портман.

Як наголосив сенатор, окрім «Джавелінів», незабаром Україна отримає і снайперські комплекси.

«Вчора я побував на Донбасі, де досі гинуть українські солдати. Минулого місяця більшість втрат була спричинена, найімовірніше, вогнем ворожих снайперів. І одне з недавніх рішень американських законодавців і адміністрації – надати снайперські комплекси українській армії. Щоб можна було відповідати на вогонь снайперів, які вбивають українських військових. Це один із конкретних прикладів, який доводить, що США стоять пліч-о-пліч із Україною», – сказав Роберт Портман.