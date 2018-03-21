Україна – основа російських зусиль з руйнування провідної ролі США – сенатор Портман

Під час своєї поїздки до Огайо сенатор США Роб Портман зустрівся з представниками діаспори.

«Україна – це основа російських зусиль з руйнування провідної ролі Америки і спроб зупинити поширення самовизначення та демократії на території колишнього Радянського Союзу та країн Східного блоку», – заявив сенатор США Роб Портман під час зустрічі з Рухом американських національностей, що відбулась у литовському громадському центрі в Клівленді.

Сенатор запевнив спільноту в тому, що він продовжить зусилля з допомоги Україні.

«Як співзасновник і співголова Групи підтримки України в Сенаті я продовжу працювати над приверненням уваги до дій Росії і наданням підтримки нашим українським союзникам», – написав Портман у Twitter за результатами зустрічі.

Він також підкреслив важливість боротьби з пропагандою та дезінформацією. «Я став автором закону стосовно протистояння іноземній пропаганді та дезінформації. Закон, підтриманий обома партіями, допомагає США протистояти одному з ключових методів залякування та агресії з боку Росії – пропаганді та дезінформації», – наголосив Портман.