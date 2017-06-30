На центр боротьби з дезінформацією щороку виділятимуть 60 мільйонів доларів – сенатор Мерфі

Відкрили її два сенатори – від Демократичної та Республіканської партій – Кріс Мерфі та Роберт Портман. 18 місяців тому Мерфі та Портман представили свої ідеї щодо протистояння російській дезінформації саме на заході в Atlantic Council. Нині їхній законопроект став частиною вже прийнятого Закону про бюджет національної оборони–2017.

Згідно з ним, збільшується фінансування Центру інформаційного аналізу та реагування Державного департаменту з 5-10 мільйонів до 60 мільйонів доларів щорічно.

Розширюються рамки його діяльності – від фокусу на ісламістських екстремістах до будь-яких інших ворожих до США груп та країн, включно з Росією. Його мета – координувати усю діяльність, пов’язану з боротьбою з дезінформацією, всередині уряду.

Сенатор-демократ Мерфі сказав, що також засновується спеціальний фонд для фінансування незалежних об’єктивних мас-медіа за кордоном.

«Ми маємо розуміти, що в багатьох молодих демократіях на кордонах з Росією журналістикою не займалися 240 років, як у Сполучених Штатах. І невелике фінансування без спеціальних умов щодо змісту може допомогти тим, хто намагається робити правильні речі, розповідати правдиві історії», – зазначив сенатор Кріс Мерфі.

Його колега сенатор-республіканець Роберт Портман наголосив, що ідеї, які вони представили в Atlantic Council 18 місяців тому, стали законом. «У Вашингтоні сьогодні – це велике досягнення», – заявив він.

Кріс Мерфі вказав на те, що країна з інтересом слідкує за щоденними подробицями розслідування зв’язків між адміністрацією та втручанням Росії у вибори.

Це була добре організована та режисована кампанія дезінформації

«Але пропущена історія того, що насправді сталося в 2016-му. Це майже як ціла країна дивиться третій сезон серіалу «Батьківщина», ніколи не бачивши перший сезон. А у першому сезоні цієї історії – кімнати, заповнені сотнями та сотнями оплачуваних російських тролів, фабриками тролів, людьми, які щоденно у величезному обсязі розповсюджують фейкові новини, створюють фейкові сторінки в Сполучених Штатах, поширюючи брехню та намагаючись вплинути на наші вибори. Це була добре організована та режисована кампанія дезінформації в цій країні», – заявив сенатор Мерфі.

Виклик російської дезінформації – це не про Дональда Трампа, каже сенатор Портман.

«Це набагато більше. Це було серйозною проблемою до нього і залишатиметься ще довго після його терміну на посаді. По-друге, краще знання про проблему не означає автоматично кращої політичної відповіді. По-третє, якщо розмова про розуміння закордонної кампанії дезінформації та покращення американської контрпропаганди та можливостей стає вузько партійною, вона не матиме успіху. Це має бути навіть не двопартійними, але позапартійними зусиллями. Це про нашу демократію та спільні цінності з іншими демократіями світу», – підкреслив сенатор Роберт Портман.