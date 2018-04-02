Трамп і Путін говорили про можливу зустріч, зокрема і в Білому домі – адміністрація президента США

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з російським колегою Володимиром Путіним 20 березня обговорював можливість проведення спільної зустрічі, зокрема і у Білому домі, заявила речниця адміністрації Трампа Сара Сандерс.

Заява пролунала після того, як кремлівський радник Юрій Ушаков сказав, що президент США під час тієї розмови запросив Путіна відвідати Білий дім.

«Як підтвердив сам президент 20 березня через кілька годин після його розмови з президентом Путіним, вони обговорювали двосторонню зустріч у «недалекому майбутньому» у кількох потенційних місцях, зокрема і в Білому домі. У нас немає чого до цього додати», – сказала Сандерс.

Телефонна розмова Трампа і Путіна відбулася 20 березня, через два дні після виборів президента Росії, на яких переміг Путін. Президент США привітав Путіна з перемогою на президентських виборах. За даними The Washington Post, Білий дім не рекомендував Трампу робити цього і радив почати розмову з обговорення «справи Скрипаля». Президент США тоді написав у Twitter, що мати хороші відносини з Росією «це добре, а не погано».

Трамп також заявив, що хоче зустрітися з Путіним у «недалекому майбутньому», щоб оговорити Україну, Сирію і Північну Корею.

Через шість днів після цього США вирішили вислати десятки російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього російського розвідника у Великій Британії, що вкотре погіршило російсько-американські відносини.