Кремль: Трамп запросив Путіна у Білий дім

Президент США Дональд Трамп запросив російського президента Володимира Путіна відвідати Білий дім, заявляє кремлівський радник Юрій Ушаков.

2 квітня він заявив російським ЗМІ, що Трамп сказав про це Путіну 20 березня під час телефонної розмови, під час якої привітав російського президента з переобранням.

Білий дім наразі не коментував цієї заяви Ушакова, але після телефонної розмови 20 березня адміністрація США оприлюднила повідомлення, в якому йшлося про те, що Трамп і Путін обговорювали особисту зустріч.

Після цієї розмови ЗМІ повідомили, що радники Трампа рекомендували йому не вітати Путіна з переобранням. Проте президент США все ж таки привітав Путіна і заявив, що хоче зустрітися з ним у «недалекому майбутньому», щоб оговорити Україну, Сирію і Північну Корею.

Через шість днів після цього США вирішили вислати десятки російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього російського розвідника у Великій Британії, що вкотре погіршило російсько-американські відносини.