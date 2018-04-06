Російське посольство про нові санкції США: Вашингтон знову вдарив по відносинам країн

Посольство Росії в США розкритикувало американські санкції щодо низки російських бізнесменів.

«Вашингтон знову вдарив по російсько-американським відносинам. Тепер під санкції потрапили капітани російського бізнесу, які відмовилися грати за вашингтонським сценарієм. При цьому нам говорять, що ці заходи не спрямовані проти російського народу. Спрямовані. Проти багатотисячних колективів підприємств, що опинилися в черговому «штрафному» списку», – йдеться в повідомленні посольства у Facebook.

У дипломатичному представництві також заявили, що США зробили «черговий помилковий крок для руйнування свободи підприємництва і конкуренції, інтеграційних процесів у світовій економіці».

6 квітня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 26 осіб, зокрема семи російських олігархів, 12 компаній, що перебувають під їх контролем, 17 старших російських посадовців, а також проти компанії «Рособоронпром» та контрольованого нею банку.

Серед тих, проти кого запровадили санкції, – бізнесмен Олег Дерипаска, керівник «Газпрому» Олексій Міллер і міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, Ігор Ротенберг.