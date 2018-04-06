Нові санкції проти Росії не вплинуть на підготовку до зустрічі Трампа з Путіним – Білий дім

Нові санкцій проти Росії не вплинуть на підготовку до зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним, повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс.

«Як сказав президент, він хоче мати хороші стосунки з Росією, але це залежить від дій росіян», – сказала Сандерс.

2 квітня речниця повідомила, що президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з російським колегою Володимиром Путіним 20 березня обговорював можливість проведення спільної зустрічі, зокрема і в Білому домі. Заява пролунала після того, як кремлівський радник Юрій Ушаков сказав, що президент США під час тієї розмови запросив Путіна відвідати Білий дім.

6 квітня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 24 росіян, зокрема семи російських олігархів, 12 компаній, що перебувають під їхнім контролем, 17 чільних російських посадовців, а також проти компанії «Рособоронпром» та контрольованого нею банку.

Серед тих, проти кого запровадили санкції, – бізнесмен Олег Дерипаска, керівник «Газпрому» Олексій Міллер, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, бізнесмен Ігор Ротенберг.

Посольство Росії в США розкритикувало американські санкції і заявило, що Вашингтон вдарив по російсько-американських відносинах. У дипломатичному представництві переконані, що США зробили «черговий помилковий крок для руйнування свободи підприємництва і конкуренції, інтеграційних процесів у світовій економіці».

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва не залишить нові санкції США без «жорсткої відповіді».