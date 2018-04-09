У Росії знижується курс рубля щодо євро і долара

У Росії курс рубля щодо основних світових валют падає на Московській біржі.

Євро, станом на 15:00 за місцевим часом, досяг рівня понад 74 – вперше з 2016 року.

Долар коштував понад 60 рублів, подорожчавши від початку торгів майже на понад 2 рублі.

Курс російського рубля знижується на тлі розширення американських санкцій. 6 квітня Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти 24 російських чиновників та олігархів і 14 компаній, що належать державі, та наближеним до Кремля олігархам.