У Кремлі назвали нові санкції США «кричущими з точки зору нехтування нормами всього і вся»

Санкції США проти російських бізнесменів є «кричущими з точки зору законності», заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«[Ситуація] кричуща з точки зору і законності, і з точки зору нехтування нормами всього і вся», – сказав Пєсков.

Він заявив, що нові санкції необхідно проаналізувати, «щоб зрозуміти розмір реального збитку і виробити кроки по максимально можливому виправленню ситуації».

6 квітня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 24 росіян, зокрема семи російських олігархів, 12 компаній, що перебувають під їхнім контролем, 17 чільних російських посадовців, а також проти компанії «Рособоронпром» та контрольованого нею банку.

Серед тих, проти кого запровадили санкції, – бізнесмен Олег Дерипаска, керівник «Газпрому» Олексій Міллер, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, бізнесмен Ігор Ротенберг.

Посольство Росії в США розкритикувало американські санкції і заявило, що Вашингтон вдарив по російсько-американських відносинах. У дипломатичному представництві переконані, що США зробили «черговий помилковий крок для руйнування свободи підприємництва і конкуренції, інтеграційних процесів у світовій економіці».

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва не залишить нові санкції США без «жорсткої відповіді».