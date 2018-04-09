У Росії обіцяють підтримку компаніям, щодо яких США застосували нові санкції

У Росії обіцяють надати підтримку компаніям, щодо яких США застосували нові санкції. Про це заявив російський віце-прем’єр Аркадій Дворкович.

«По-перше, підтримка цим компаніям виявляється і в постійному режимі…Але в нинішній ситуації при погіршенні їхнього стану будемо цю підтримку надавати», – сказав Дворкович.

За його словами, деякі заходи підтримки обговорювалися з компаніями заздалегідь, до посилення санкцій.

6 квітня Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти 24 російських чиновників та олігархів і 14 компаній, що належать державі, та наближеним до Кремля олігархам. Найбільш болючими є санкції проти ключових енергетичних компаній, експортера зброї та банку – йдеться про компанії «Русал», En+ Group, «Рособоронекспорт»,«ГАЗ», страхову компанію «Ренова», «Сибур», «Базовий елемент», дочірню компанію «Газпрому» «Газпром Буріння» чи банк «Російська фінансова корпорація».

9 квітня акції компанії UC Rusal, яка належить російському олігархові Олегу Дерипасці, впали більш як на 50% на тлі запроваджених США санкцій, випливає з даних Гонконгської фондової біржі.

Це сталося після того, як Rusal попередив про ризик технічних дефолтів через обмеження, накладені міністерством фінансів США, хоча і запевнив, що підтримує виконання всіх своїх кредитних зобов’язань.