Рубль дешевшає, російські індекси падають: чи вплине це на Україну 

У Росії другий день поспіль триває падіння фондового ринку й національної валюти. Всього за один день, 9 квітня, статки 50 найбагатших росіян скоротилися майже на 12 мільярдів доларів. Саме так інвестори продовжують реагувати на запроваджені США 6 квітня санкції. Радіо Свобода з’ясовувало, чи вплине російська криза на Україну, яка в минулому році збільшила імпорт товарів з РФ на 40%, до 7,2 мільярда доларів.

Серйозні проблеми для російського бізнесу почалися 6 квітня, коли Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти 24 чиновників і бізнесменів, а також 14 компаній, що належать російському уряду або наближеним до Кремля олігархам.

Акції компанії UC Rusal, що належить російському олігархові Олегу Дерипасці, впали більш як на 50%. Крім Rusal, обмеження стосуються ще двох великих активів бізнесмена, «Базового елементу» і EN+ Group. За добу статки Дерипаски скоротилося на 1,3 мільярда доларів.

Санкції США проти російських бізнесменів є «кричущими з точки зору законності», заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков. В Кремлі вважають, що нові санкції необхідно проаналізувати, «щоб зрозуміти розмір реального збитку і виробити кроки по максимально можливому виправленню ситуації».

До чого тут гривня?

Економіст, керуючий партнер компанії Capital Times Ерік Найман вважає, що падіння російських акцій для України буде відчутним, але навряд чи це вплине на динаміку гривні в найближчі тижні. Важливішим для ринку будуть переговори з Міжнародним валютним фондом, експорт в країни Євросоюзу і потоки капіталу в та з України.

«Зараз експорт товарів України в Росію становить 3,9 мільярдів доларів, а імпорт 7,2 мільярдів доларів (2017 рік) Однак, не всі товари чутливі до валютних курсів (на відміну від ситуації до 2014 року)», – зазначає експерт.

Санкції означають, що компаніям в США заборонено працювати безпосередньо з компаніями зі списку. Також заборонено володіти їхніми акціями, банкам заборонено видавати їм кредити, а також проводити платежі. Крім того, американські активи олігархів можуть бути заарештовані. Мінфін США пояснив, що американські інвестори повинні продати акції компаній Олега Дерипаски до 7 травня, а до 5 червня мають бути анульовані всі контракти, укладені з компаніями зі списку.

«Тенденції в Москві протилежні до трендів на валютному ринку в Києві»

Головний фінансовий аналітик українського рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» Віталій Шапран вважає, що ситуація з російськими санкціями вже не може вплинути на українську економіку. Він зазначає, що на сьогодні на чорному ринку ціна на купівлю гривні виросла, а продаж майже не змінився.

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«Ми відчуваємо, що на українському ринку відсутні будь-які негативні тенденції при тому, що російський рубль знизився по відношенню до долара на 5-7% за дві доби. Це один із перших випадків, коли тенденції в Москві протилежні до того, що відбувається на валютному ринку в Києві. Якщо б у нас був цивілізований ринок акцій, то ми б відчули якесь похолодання, але український фондовий ринок не є активним, тому санкції не будуть відчутні», – каже Шапран.

На думку експерта, девальвація рубля вплине на привабливість українських товарів у Росії, але останні три роки частка таких максимально зменшилась. Крім того, більшість українсько-російських контрактів підписані в доларах чи євро, тому швидкого негативного ефекту для українських експортерів не відбудеться.

Олександр Вальчишен, керівник аналітичного департаменту групи ICU вважає, що економіка Росії через гнучкий обмінний курс, який реагує на санкції послабленням рубля проти долара США, стає ще більш спрямованою на внутрішнє споживання.

«Попит на імпорт з різних країн, у тому числі, з України, за допомогою такого механізму зменшується. За останні п’ять років економіка Росії цілеспрямовано йшла цим шляхом, скоротивши попит на імпорт з багатьох країн. Щодо України, то попит з Росії на українські товари зазнав найбільшого скорочення у порівнянні з усіма іншими країнами, що торгують з цією країною», - каже Вальчишен.

Він пояснює, що до 2013 року, коли почалася активна хвиля протекціонізму в Росії проти імпорту з України, частка українських товарів в загальному імпорті товарів в Росії складала 5-6%, але сьогодні ця частка складає трохи більше 2%. За його словами, у грошовому вимірі скорочення відбулося з 16 мільярдів доларів на рік до $4 млрд на рік.

Тобто на сьогодні обсяг імпорту з України в Росію в грошах складає такий самий рівень, який спостерігався наприкінці 90-х років та самому початку 2000-х, коли економіка Росії виходила із кризи після дефолту наприкінці 90-х.

Можливості для України

Старший аналітик ГК Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі Радіо Свобода повідомив, що падіння рубля та російських акцій для України матиме мінімальний вплив, або ж взагалі ніяк не вплине.

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«Україна зупинила економічні стосунки з Російською Федерацією, а також припинився рух капіталу між країнами. Відповідно, падіння російського ринку не вплине на Україну. Якщо подивитися на рух українського ринку, то ми бачимо навпаки – невеликий ріст, позитивну динаміку.Російського капіталу немає на українському ринку, тому російські інвестори не можуть впливати на український ринок», – вважає Шевчишин.

Експерт зазначає, що економічне співробітництво між країнами зведене до мінімуму і перебуває у вузьких сегментах: паливо (газ, бензин, нафта) або машинобудування, реактори чи турбіни. Тому на цю частину ринку вплив також буде незначний.

«У той же час очевидно, що забороною на співпрацю з компаніями, що підпали під санкції, можуть скористатися інші учасники ринку. В даному випадку не виключено, що Україна може скористатися даною можливістю, а саме тим, що ці російські компанії пішли. Мова йде про енергетичні, алюмінієві заводи, підприємства, пов’язані з гірничо-металургійною діяльністю. Оскільки саме ця продукція тих компаній йшла на світові ринки», – зазначає Шевчишин.

Натомість Росії, вважає експерт, треба буде шукати додаткові шляхи виходу із ситуації: продавати товар через посередників, а відповідно і підвищувати його ціну.