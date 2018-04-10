Росії нічим відповісти США, ситуація для неї може стати ще гіршою – коментатори про наслідки санкцій

Кремль не зможе рівнозначно відповісти на нові дошкульні санкції США, а єдиним виходом для Москви є виведення своїх сил з України. Про це, коментуючи нові санкції США щодо Росії, заявив відомий західний експерт з питань України, Андерс Ослунд з аналітичного центру Atlantic Council.

Під останні санкції США підпали сім російських олігархів, враховуючи Олега Дерипаску, Віктора Вексельберга та інших наближених до Путіна олігархів, а також 12 компаній, які вони контролюють, та 17 російських високопосадовців, державну компанію з торгівлі зброєю та її дочірню структуру і російський банк. Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США.

У Кремлі пообіцяли відповісти на санкції з боку США.

«Голова уряду Росії Медведєв у понеділок заявив, що наказав уряду розробити проект можливих кроків у відповідь на накладені США нові санкції. Краще, щоб Кремль зрозумів, що його можливості обмежені. Краще виведіть свої сили з України!», – заявив з даного приводу Андерс Ослунд.

Санкції прокоментував і Майкл Карпентер, колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті.

«Не думаю, що ці санкції вдарять по російській економіці, як це зробили санкції, запроваджені за Обами, проти оборонної, енергетичної та фінансової сфери Росії, але це – безсумнівно дуже сильний крок проти осіб, близьких особисто до Путіна», – розповів Карпентер в інтерв'ю каналу CNN.

Для інших коментаторів нові кроки США проти Росії стали свідченням того, що політика Трампа проти Росії за жорсткістю вже перевершила заходи його попередника демократа Барака Обами.

«Ще до видворення російських дипломатів та запровадження санкцій ставало очевидно, що ця адміністрація жорсткіша за своїх попередників у питанні Росії. Тепер це ще очевидніше», – твітує Байрон Йорк з видання The Washington Examiner.

Як повідомляє Reuters, курс рубля, біржові індекси, ціна на акції ряду великих російських компаній різко впали в понеділок, адже інвестори почали продавати ці активи після введення нових американських санкцій.

Деякі оглядачі у США звернули увагу і на те, що запровадження нових санкцій проти Росії співпало із черговим падінням курсу криптовалют.

Зокрема, Стів Генке, професор економіки престижного університету Джонса Хопкінса заявив, що санкції вже обернулись «супутніми втратами».

«Криптовалюти обвалились на тлі впливу російських санкцій на ринки цінних паперів. Військова машина Мінфіну потягнула до великих супутніх втрат. Закон непередбачуваних наслідків знову здобув підтвердження», – твітує Генке.

Між тим, президент України Петро Порошенко у п'ятницю відзначив високу ефективність нових санкції США щодо Росії і заявив, що вірить: ЄС аналогічним чином посилить і свої обмежувальні заходи проти кремлівської верхівки.

«Вільний світ і надалі зміцнює свою коаліцію проти Москви, за чіткого лідерства Вашингтона та на засадах потужної трансатлантичної єдності та спільних цінностей», – відзначив президент України.

Колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер у коментарі для «Голосу Америки» висловив певні застереження щодо можливості запровадження ЄС аналогічних до американських санкцій щодо Кремля.

Саме зараз добрий час для ЄС розпочати дискусію щодо додаткових санкцій проти Росії

«Знадобиться час та чимало координаційної роботи, перш ніж ЄС буде готовим запровадити аналогічні американським санкції. На жаль, політичний клімат у ЄС після виборів в Італії та Угорщині не сприяє накладенню нових санкцій на Росію. Але саме це і стало би правильним кроком. Особливо з огляду на повідомлення про те, що до східної України прибувають нові російські танки та роль Росії у хімічній атаці у Сирії. Саме зараз добрий час для ЄС розпочати дискусію щодо додаткових санкцій проти Росії», – відзначив Карпентер.

А чому у санкційному списку немає «Газпрому», «Роснафти», «Сбербанку», «ВТБ» та інших? Лише уявіть, що з ними відбулося би, якби вони потрапили до переліку

Між тим, як відзначили у самій Росії «санкційний потенціал» з боку США ще не вичерпано. В запасі у США лишається чимало засобів.

«Я дивлюсь на те, що відбувається із компанією «Русал». Замисліться над простим запитанням, а чому у санкційному списку немає «Газпрому», «Роснафти», «Сбербанку», «ВТБ» та інших? Лише уявіть, що з ними відбулося би, якби вони потрапили до переліку», – заявив Володимир Мілов, колишній міністр енергетики Росії.