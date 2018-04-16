Британія: інспекторів з хімічної зброї не допускають у сирійську Думу

Інспекторів міжнародної Організації із заборони хімічної зброї не допускають в сирійську Думу – на місце ймовірного використання військами президента Сирії Башара Асада хімічної зброї, заявила 16 квітня британська делегація в ОЗХЗ.

Місто Дума в регіоні Східна Гута поблизу Дамаска зараз перебуває під контролем сирійських і російських військових.

Британські представники в ОЗХЗ на закритому надзвичайному засіданні організації звинуватили Росію в перешкоджанні роботі місії.

«Необмежений доступ – важливий. Росія і Сирія мають співпрацювати», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив представник Швеції, Дамаск і Москва пояснили недопуск експертів в Думу побоюваннями про їхню безпеку.

Росія, головний союзник сирійського президента Башара Асада, відкинула звинувачення Британії, заявивши, що послідовно підтримувала розслідування ймовірної хімічної атаки.

«Ми закликали провести об’єктивне розслідування, це було з самого початку після того, як з’явилася інформація про атаку, тому твердження такого роду проти Росії є безпідставними», – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков припустив, що візит інспекторів у Думу відкладається через завдані США, Великою Британією і Францією в ніч на 14 квітня авіаудари по Сирії.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: Військова операція союзників у Сирії

Група експертів прибула до Сирії минулого тижня. Після ударів США, Британії і Франції в Сирії ОЗХЗ підтвердила, що експерти продовжать свою місію.

Представник США в ОЗХЗ заявив, що Росія, можливо, знищує докази на місці ймовірної хімічної атаки. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю «Бі-бі-сі» за рішуче заперечив.

Лавров також заявив, що відносини між Росією і Заходом зараз гірші, ніж в роки Холодної війни, через відсутність каналів комунікації.

Війська президента Сирії Башара Асада, як стверджують країни Заходу, посилаючись на відкриті джерела і дані розвідки, здійснили 7 квітня хімічну атаку, жертвами якої стали мирні жителі. США, Велика Британія і Франція завдали 14 квітня ракетний удар по об’єктах в Сирії, пов’язаним із розробкою хімічної зброї.

Росія різко засудила удар і звинуватила країни, які його завдали, в прагненні зірвати роботу інспекторів ОЗХЗ.