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14 Квітень 2018, Київ 17:13
Фотогалереї
Фоторепортаж: Військова операція союзників у Сирії
14 Квітень 2018, 15:40
Радіо Свобода
США, Велика Британія та Франція завдали ракетних ударів по військових об’єктах у Сирії, які пов’язують із хімічною зброєю. Що відбувалось у ході цієї операції – у фоторепортажі Радіо Свобода.
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Із заяви Дональда Трампа у Білому домі 13 квітня 2018 року: «Метою наших заходів цього вечора є встановлення сильного фактору стримування проти виробництва, поширення та використання хімічної зброї. Ми готові підтримувати цю відповідь, поки сирійський режим не припинить використання заборонених хімічних речовин».
Відео:
Як лідери союзників пояснили ракетні удари по Сирії
2
Згідно з повідомленням Міністерства оборони Великої Британії, чотири бойові літаки «Торнадо» завдали удари по об'єктах зберігання та виробництва хімічної зброї у Сирії.
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У Середземному морі було розгорнуто флот для точного нанесення ударів по місцях виробництва хімічної зброї в Сирії. На фото французький фрегат проводить запуск крилатих ракет, які мають уразити цілі.
Відео:
Удари союзників по Сирії. Як це робила Франція
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Глава Пентагону Джим Маттіс (ліворуч) повідомив, що в операції задіяно вдвічі більше зброї, ніж минулого року, коли збройні сили США випустили 59 ракет «Томагавк» по авіабазі військ президента Башара Асада.
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Основними цілями ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об'єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса. На фото вибухи на околицях Дамаска.
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Слід від ракет у небі над сирійською столицею
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Прихильники президента Сирії Башара Асада із сирійськими і російським прапорами висловлюють своє обурення операцією союзників
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Британський військовий літак «Тайфун» приземляється на базі на острові Кіпр після відпрацьованих авіаударів по військово-хімічних об'єктах у Сирії.
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