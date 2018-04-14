Фоторепортаж: Військова операція союзників у Сирії

5 Основними цілями ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об'єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса. На фото вибухи на околицях Дамаска.