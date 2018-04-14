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14 Квітень 2018, Київ 17:13
Фотогалереї

Фоторепортаж: Військова операція союзників у Сирії

США, Велика Британія та Франція завдали ракетних ударів по військових об’єктах у Сирії, які пов’язують із хімічною зброєю. Що відбувалось у ході цієї операції – у фоторепортажі Радіо Свобода.
Із заяви Дональда Трампа у Білому домі 13 квітня 2018 року:&nbsp;&laquo;Метою наших заходів цього вечора є встановлення сильного фактору стримування проти виробництва, поширення та використання хімічної зброї. Ми готові підтримувати цю відповідь, поки сирійський режим не припинить використання заборонених хімічних речовин&raquo;.&nbsp; Відео: Як лідери союзників пояснили ракетні удари по Сирії
1 Із заяви Дональда Трампа у Білому домі 13 квітня 2018 року: «Метою наших заходів цього вечора є встановлення сильного фактору стримування проти виробництва, поширення та використання хімічної зброї. Ми готові підтримувати цю відповідь, поки сирійський режим не припинить використання заборонених хімічних речовин». 

Відео: Як лідери союзників пояснили ракетні удари по Сирії
Згідно з повідомленням Міністерства оборони Великої Британії, чотири бойові літаки &laquo;Торнадо&raquo; завдали удари по об&#39;єктах зберігання та виробництва хімічної зброї у Сирії.
2 Згідно з повідомленням Міністерства оборони Великої Британії, чотири бойові літаки «Торнадо» завдали удари по об'єктах зберігання та виробництва хімічної зброї у Сирії.
У Середземному морі було розгорнуто флот для точного нанесення ударів по місцях виробництва хімічної зброї в Сирії. На фото французький фрегат проводить запуск крилатих ракет, які мають уразити цілі. Відео:&nbsp;Удари союзників по Сирії. Як це робила Франція
3 У Середземному морі було розгорнуто флот для точного нанесення ударів по місцях виробництва хімічної зброї в Сирії. На фото французький фрегат проводить запуск крилатих ракет, які мають уразити цілі.

Відео: Удари союзників по Сирії. Як це робила Франція
Глава Пентагону Джим Маттіс (ліворуч) повідомив, що в операції задіяно вдвічі більше зброї, ніж минулого року, коли збройні сили США випустили 59 ракет &laquo;Томагавк&raquo; по авіабазі військ президента Башара Асада.
4 Глава Пентагону Джим Маттіс (ліворуч) повідомив, що в операції задіяно вдвічі більше зброї, ніж минулого року, коли збройні сили США випустили 59 ракет «Томагавк» по авіабазі військ президента Башара Асада.
Основними цілями ударів були три об&rsquo;єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об&#39;єкти зберігання хімічної зброї &ndash; на захід від Хомса. На фото вибухи на околицях Дамаска.
5 Основними цілями ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об'єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса. На фото вибухи на околицях Дамаска.
Слід від ракет у небі над сирійською столицею
6 Слід від ракет у небі над сирійською столицею
Прихильники президента Сирії Башара Асада із сирійськими і російським прапорами висловлюють своє обурення операцією союзників
7 Прихильники президента Сирії Башара Асада із сирійськими і російським прапорами висловлюють своє обурення операцією союзників
Британський військовий літак &laquo;Тайфун&raquo; приземляється на базі на острові Кіпр після відпрацьованих авіаударів по військово-хімічних об&#39;єктах у Сирії.
8 Британський військовий літак «Тайфун» приземляється на базі на острові Кіпр після відпрацьованих авіаударів по військово-хімічних об'єктах у Сирії.

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