Трамп про удар по Сирії: «Місію виконано!»

Президент США Дональд Трамп назвав «ідеально виконаним» удар по сирійських військових об’єктах, які використовувалися для виробництва хімічної зброї.

«Ідеально виконаний удар по Сирії минулого вечора. Дякую Франції і Великій Британії за їхню мудрість і силу їхніх чудових військових. Кращого результату годі було очікувати. Місію виконано!», – написав Трамп у Twitter.

У ніч на 14 квітня президент США Дональд Трамп заявив про «точні удари» по сирійських військових об’єктах, які використовувалися для виробництва хімічної зброї у відповідь на ймовірне застосування сирійською владою на чолі з Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних людей.

Трамп додав, що удари здійснені спільно з Францією і Великою Британією та спрямовані на припинення використання такої зброї масового знищення.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: Військова операція союзників у Сирії

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд заявив, що основними цілями ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об’єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса.

Підтримали удари по об’єктах у Сирії, зокрема, прем’єр Великої Британії Тереза Мей, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, канцлер Німеччини Анґела Меркель, голова Європейської ради Дональд Туск, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що Російська Федерація скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН «для обговорення агресивних дій США та їхніх союзників».

Сирія та Іран назвали напади «грубим порушенням міжнародного права». Міністерство закордонних справ Ірану попередило про «регіональні наслідки».

Білорусь засудила удар по Сирії.

Міністр закордонних справ Франції сказав, що удари в Сирії є законними, обмеженими і пропорційними.

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Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума, яке було під контролем повстанців, пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії і її союзниця Росія заперечують ці повідомлення.

Раніше представниця США при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі заявила, що сирійські урядові війська застосовували хімічну зброю щонайменше 50 разів під час збройного конфлікту в країні, який триває від 2011 року.

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